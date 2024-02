Żona Nawalnego wydała oświadczenie. „Będę kontynuowała dzieło”

Julia Nawalna opublikowała krótkie nagranie, na którym zapowiedziała, że będzie kontynuowała dzieło swojego męża. – Nie powinnam być w tym miejscu, nie powinnam nagrywać tego filmu. Na moim miejscu powinna być inna osoba. Ale tego człowieka zabił Władimir Putin – podkreśliła.

Żona zmarłego rosyjskiego opozycjonisty przekonuje, że zabił go rosyjski prezydent. – Putin zabił ojca moich dzieci. Putin zabrał mi najcenniejszą rzecz, jaką posiadałem. Ale Putin odebrał Nawalnego także wam. Razem z nim chciał zabić naszą nadzieję, naszą wolność, naszą przyszłość – dodała.

Julia Nawalna będzie „kontynuowała dzieło” swojego zmarłego męża

– Zabijając Aleksieja, Putin zabił połowę mnie, połowę mojego serca i moją duszę. Ale wciąż mam drugą połowę i ona mi mówi, że nie mam prawa się poddawać – podkreśliła. – Będę kontynuował dzieło Aleksieja Nawalnego. Walczcie dalej za naszą ojczyznę – zapowiedziała. Nawalna zaapelowała, by stanąć z nią ramię w ramię w walce o wolności Rosji.

Tymczasem ciało Aleksieja Nawalnego wciąż nie trafiło do jego rodziny. W sprawie śmierci opozycjonisty toczy się śledztwo. O szczegóły dziennikarze pytali rzecznika Kremla. Dimitrij Pieskow przekonywał, że kwestia przekazania zwłok „nie należy do kompetencji Kremla”. – Nie, to nie jest pytanie do nas. Nie jesteśmy zaangażowani w tę sprawę. To nie jest funkcja administracji prezydenta – oświadczył rzecznik Władimira Putina.

