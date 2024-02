Eksplozja na brytyjskim statku. „Istnieje ryzyko zatonięcia”

U wybrzeży Jemenu zaatakowany został pływający pod banderą Belize i zarejestrowany w Wielkiej Brytanii frachtowiec. Jak informuje Reuters, do ataku przyznali się już rebelianci Huti. Do ataku doszło na wodach Zatoki Adeńskiej w niedzielę. Początkowo brytyjska agencja ds. handlu morskiego potwierdziła jedynie, że doszło do "eksplozji", która spowodowała "zniszczenia" na jednym ze statków. "Kapitan poinformował o eksplozji w bliskiej odległości od statku. Cała załoga jest bezpieczna" – podkreślonow komunikacie.

Na drugi dzień Reuters poinformował, że do ataku przyznali się rebelianci Huti. Zaatakowany został towarowy statek Rubymar, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do bułgarskiej Warny. Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sarea przekazał, że jednoskta jest "poważnie uszkodzona" i "istnieje ryzyko utonięcia". Rebelianci twierdzą również, że zestrzelili także amerykańskiego drona w portowym mieście Al-Hudajda.

Kolejny incydent na Morzu Czerwonym

W sobotę jemeńscy Huti przyznali się do ostrzelania na Morzu Czerwonym tankowca Pollux, który przewoził ropę z Rosji do Indii. Wcześniej, 19 stycznia, pojawiły się doniesienia, że rebelianci wystrzelili dwie przeciwokrętowe rakiety balistyczne w stronę tankowca należącego do USA. Centralne Dowództwo USA zapewniało, że pociski uderzyły w wodę w pobliżu statku, nie powodując żadnych obrażeń wśród załogi. W odpowiedzi amerykańskie siły przeprowadziły pięć ataków na obszary Jemenu kontrolowane przez wspieranych przez Iran rebeliantów, jednak Pentagon oświadczył, że Stany Zjednoczone nie są w stanie wojny z Huti.

– To Huti w dalszym ciągu wystrzeliwują rakiety manewrujące i przeciwokrętowe w stronę niewinnych marynarzy. (...) To, co robimy wraz z naszymi partnerami, to samoobrona – powiedziała rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh.

