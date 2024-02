Oficjalne potwierdzenie ws. szefowej KE. „Świat jest zupełnie inny niż pięć lat temu”

Ursula von der Leyen będzie ubiegać się o drugą kadencję szefa Komisji Europejskiej. Niemka ogłosiła decyzję w poniedziałek 19 lutego podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez jej centroprawicową partię Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) w Berlinie – podało Associated Press. – Musimy bronić się przed podziałami z wewnątrz i z zewnątrz. Jestem pewna, że mamy siłę, aby to zrobić i to jest zadanie, które sobie postawiłam – skomentowała von der Leyen.

Ursula von der Leyen z poparciem CDU. Będzie ubiegać się o reelekcję szefowej Komisji Europejskiej

Niemka będzie jeszcze musiała zostać nominowana przez Europejską Partię Ludową. Stanie się to na kongresie EPL w Bukareszcie w dniach 6-7 marca. Następnie von der Leyen, aby zostać wybrana na druga kadencję, musi zostać zatwierdzona przez 27 państw członkowskich. Przywództwo szefowej KE otwarcie krytykowały tylko Węgry. Kandydatura von der Leyen musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski w publicznym głosowaniu.

Nie wiadomo, czy obecna koalicja Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i liberalnej grupy Renew da von der Leyen potrzebną większość, zwłaszcza w obliczu spodziewanych wzrostów prawicy w wyborach. Niemka swoją funkcję pełni od 2019 r. Wcześniej była ministrem obrony narodowej swojego kraju. – Świat jest zupełnie inny niż pięć lat temu – podkreśliła von der Leyen.

Z kim może powalczyć Niemka? Marka Rutte i Kaja Kallas w gronie wymienianych

Tym samym nie potwierdziły się spekulacje, że kandydatura szefowej Komisji Europejskiej została zablokowana przez Olafa Scholza, bo była zbyt „antyrosyjska”. Wśród innych kandydatów pojawia się również nazwisko ustępującego premiera Holandii Marka Rutte. Wymieniana jest także szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas.

