Nie wydadzą ciała Aleksija Nawalnego. „Badania chemiczne”

W piątek 16 lutego pojawiły się informacje o śmierci Aleksija Nawalnego. Rosyjska służba więzienna podała, że Nawalny „źle się poczuł” po spacerze i „niemal natychmiast stracił przytomność”. W komunikacie przekazano także, że medycy próbowali reanimować opozycjonistę, ale działania nie przyniosły pozytywnego efektu.

Aleksij Nawalny nie żyje. Rzeczniczka opozycjonisty: Został zamordowany

Dzień później rzeczniczka Aleksija Nawalnego potwierdziła informację o śmierci rosyjskiego opozycjonisty. „Aleksiej Nawalny został zamordowany. Jego śmierć nastąpiła 16 lutego o godzinie 14.17 czasu lokalnego, jak napisano w oficjalnym powiadomieniu wydanym matce Aleksieja” – napisała Kira Jarmysz.

„Pracownik kolonii powiedział, że ciało Nawalnego znajduje się w Salechardzie. Zostało zabrane przez śledczych. Teraz prowadzą »badania«. Żądamy natychmiastowego wydania ciała Aleksieja Nawalnego jego rodzinie” – dodała. Matka Nawalnego miała zostać poinformowana, że ciało jej syna nie zostanie przekazane rodzinie do czasu zakończenia śledztwa.

„Badania chemiczne” ciała Nawalnego

W poniedziałek 19 lutego matka rosyjskiego opozycjonisty podjęła kolejną próbę wejścia do kostnicy, gdzie może znajdować się ciało jej syna. – Wczesnym rankiem matka Aleksieja i prawnicy przybyli do kostnicy, jednak nie udało im się dostać do środka. Jeden z prawników został dosłownie wypchnięty. Na pytanie, czy tam jest ciało Aleksieja, pracownicy nie odpowiadają – przekazała Kira Jarmysz. Jak oceniła, „kłamią, grają na zwłokę i nawet się z tym nie kryją”.

Najnowsze informacje rzeczniczka Aleksija Nawalnego przekazała przed godz. 17:00. „Śledczy powiedzieli prawnikom i matce Aleksieja, że nie wydadzą im ciała. Ciało będzie poddawane „badaniom chemicznym” przez kolejne 14 dni” – poinformowała Kira Jarmysz na portalu X (dawnym Twitterze – red.)

Wdowa po Nawalnym wydała oświadczenie. „Będę kontynuowała dzieło"

Sikorski o „dramatycznej sytuacji w Ukrainie". „Jest już być może prawie za późno"