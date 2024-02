Rosjanin ukradł śmigłowiec Mi-8 i uciekł do Ukrainy. Jego ciało znaleziono w Hiszpanii

28-letni pilot Maksim Kuzminow w 2022 roku porozumiał się z ukraińskimi służbami specjalnymi i uciekł z ojczyzny, zabierając ze sobą helikopter Mi-8. Kapitan rosyjskiego 319. pułku śmigłowców podkreślał, że nie chciał przykładać ręki do zbrodni wojennych, popełnianych na terytorium Ukrainy przez jego rodaków.

Rosyjski pilot uciekł do Ukraińców. Dopadli go rodacy?

– To, co się teraz dzieje, to po prostu ludobójstwo narodu ukraińskiego – oświadczał, już po opuszczeniu Rosji. — Skontaktowałem się z przedstawicielami wywiadu Ukrainy, wyjaśniłem swoją sytuację. Zaoferowano mi gwarancje bezpieczeństwa, nowe dokumenty, rekompensatę pieniężną, nagrodę — mówił Kuzminow. — Omówiliśmy szczegóły i zaczęliśmy bezpośrednio planować mój lot — dodawał.

Ucieczka rosyjskiego pilota była jednym z najgłośniejszych przypadków dezercji z wojska Władimira Putina. Był to też dowód na sukces ukraińskich starań na kierunku ściągania rosyjskich żołnierzy. Parlament Ukrainy w 2022 roku uchwalił prawo, pozwalające zdemoralizowanym wojakom uzyskać nagrody pieniężne za ucieczkę razem ze sprzętem wojskowym.

Hiszpańskie media donoszą, że Maksimowa znalezionego w gminie Villa Joyosa koło Alicante. Według dziennikarzy Rosjanin został zamordowany. Mowa o 12 lub 6 ranach postrzałowych oraz przejechaniu po ciele samochodem sprawców.

Rosyjscy dezerterzy nie będą mieli odwrotu

O dezercjach i problemach z dyscypliną w szeregach rosyjskiej armii mówi się niemal od początku inwazji. Sztab generalny armii ukraińskiej informował, że rosyjskich dezerterów będą powstrzymywać kadyrowcy. „W celu uniknięcia dezercji zmobilizowanych z frontu oraz sabotażu, 23 lutego na kierunek bachmucki dodatkowo skierowano 200 policjantów z pułku specjalnego przeznaczenia Achmat” – przekazał Sztab Generalny ukraińskiej w sobotnim komunikacie.

W grudniu 2022 roku rosyjska Duma Państwowa zaostrzyła kary za dezercję. Za skłanianie i wciąganie do dywersji, a także za jej finansowanie, grozić może nawet dożywotnie więzienie. Wcześniej było to zagrożone 15 latami więzienia. Nad zmianami w przepisach mieli pracować wszyscy deputowani Jednej Rosji. Deputowani przegłosowali wtedy również przepisy, dzięki którym Rosjanie nie będą ścigani za zbrodnie popełnione „w obronie interesów” Moskwy na terytorium Ukrainy.







