Spełnia się „marzenie Bodnara”. Polska wychodzi z procedury art. 7

Komisja Europejska wszczęła procedurę z artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej przeciwko Polsce w grudniu 2017 r. Powodem były obawy dotyczące poszanowania przez nasz kraj zasad praworządności. Z ustaleń RMF FM wynika, że dziś w Brukseli minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawi unijnym ministrom ds. europejskich tzw. plan działań. Zawiera on terminy przyjmowania przez Polskę dziewięciu ustaw sądowniczych.

Kiedy Polska wyjdzie z procedury art. 7?

– To pierwszy, bardzo ważny krok w stronę zamknięcia procedury artykułu 7 unijnego traktatu – mówi rozgłośni wiceszefowa KE Vera Jourova. Plan działań szefa MS był jednym z tematów rozmów podczas grudniowej wizyty Jourovej w Warszawie. – Przez sześć lat próbowaliśmy znaleźć sposób na postęp w procesie art. 7 i dopiero dzisiaj polski rząd po raz pierwszy przedstawi kompleksowy plan, jak tego dokonać – wyjaśniła.

Choć pierwszy krok ma zostać postawiony już dziś, nie wiadomo na razie, kiedy procedura się zakończy. – Jesteśmy zdeterminowani, by działać na rzecz przywracania praworządności w Polsce. Mam marzenie, żeby 1 maja 2024 r., kiedy będziemy świętować 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE, nie ciążył nad nami art. 7. To będzie wymagało zmian legislacyjnych, przedstawienia odpowiednich projektów ustaw, planu działania – mówił w ubiegłym miesiącu Adam Bodnar.

Czym jest art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej?

Artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej mówi o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości UE.

W takim przypadku zostaje uruchomiona trzystopniowa procedura, która jest zakończona nałożeniem sankcji. Mogą one polegać m.in. na zawieszeniu wobec państwa członkowskiego niektórych praw wynikających z traktatów, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu danego państwa w Radzie UE. Aby na państwo członkowskie zostały nałożone sankcje wymagana jest jednomyślność.

Komisja Europejska wszczęła procedurę artykułu 7 w związku ze zmianami wprowadzanymi przez Prawo i Sprawiedliwość w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i w ustawie o sądach powszechnych.

