Makabryczne odkrycie w Kolorado. Ciało zalane betonem i zwłoki w walizce

Według doniesień „The New York Times”, policja zatrzymała i aresztowała dwie osoby w związku z tragiczną sprawą morderstw. Zatrzymania są rezultatem intensywnego dochodzenia, które rozpoczęło się 20 stycznia 2024 r., kiedy to funkcjonariusze w Pueblo otrzymali zgłoszenie o podejrzanej aktywności w jednym z lokalnych magazynów. Na miejscu znaleziono metalowy pojemnik wypełniony stwardniałym betonem, co wzbudziło podejrzenia śledczych. Po dwóch dniach intensywnych badań w pojemniku odnaleziono zwłoki jednej z dzieci.

Makabryczne odkrycie w USA

Śledztwo prowadzone przez policję doprowadziło do zatrzymania dwóch osób: 35-letniego Jesusa Domingueza i 36-letniej Coreny Rose Minjarez. Podejrzani zostali przesłuchani, a policja skonfrontowała ich z informacjami na temat zaginionych dzieci.

Choć nie ujawniono szczegółów dotyczących sposobu, w jaki dochodzenie doprowadziło do zatrzymania podejrzanych, wiadomo, że para ta była ostatnio widziana w towarzystwie dwójki dzieci – chłopca i dziewczynki, którzy zaginęli latem 2018 roku.

Zgodnie z komunikatem Pueblo Police Department, śledczy natychmiast rozpoczęli działania w celu zweryfikowania informacji przekazanych przez podejrzanych. Para twierdziła, że dzieci wyjechały do Phoenix w Arizonie, jednak śledczy szybko sprawdzili tę wersję wydarzeń i okazało się, że jest ona fałszywa.

USA. Zwłoki chłopca w walizce

Kolejne dochodzenia doprowadziły do odkrycia samochodu należącego do Minjarez na lokalnym złomowisku. Podczas przeszukania pojazdu dokonano kolejnego przerażającego odkrycia. W walizce znaleziono ciało poszukiwanego chłopca.

15 lutego koroner hrabstwa Pueblo potwierdził tożsamość zwłok dzięki badaniom DNA. Szczątki zabetonowane w metalowym pojemniku należały do Yesenii Dominguez, natomiast ciało chłopca znalezione w walizce zostało zidentyfikowane jako Jesusa Domingueza Jr. Po potwierdzeniu tych tragicznych informacji, para rodziców została aresztowana i postawiona przed sądem. Oboje zostali oskarżeni o zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok.

Sąd wyznaczył wysoką kaucję w wysokości 2 milionów dolarów dla każdego z podejrzanych, co po przeliczeniu równa się około 8 milionów złotych. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Kolorado i szybko obiegła media na całym świecie.

