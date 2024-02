Youtuberka udzielająca porad wychowawczych znęcała się nad dziećmi. Usłyszała wyrok

42-letnia Ruby Franke ze łzami w oczach przepraszała w sądzie, gdy dowiedziała się, jaka czeka ją przyszłość. Wcześniej przyznała się do głodzenia i znęcania się nad własnymi dziećmi.

Co najmniej 4 lata w więzieniu za znęcanie się nad dziećmi

W sądzie pojawiła się także jej była wspólniczka biznesowa 54-letnia Jodi Hildebrandt, która otrzymała identyczną karę. Sędzia skazał obie kobiety na cztery wyroki więzienia, od jednego do 15 lat każdy.

Wyroki będą odbywane kolejno i są maksymalne dla każdego zarzutu zgodnie z prawem stanu Utah. Ostateczna długość kary będzie zależała od decyzji komisji ds. zwolnień warunkowych stanu. Franke ma 30 dni na złożenie odwołania od decyzji.

USA. Dwoje dzieci żyło w warunkach „przypominających obóz koncentracyjny”

W sądzie prokurator stanowy Eric Clarke powiedział, że dwoje dzieci Franke, w wieku dziewięciu i jedenastu lat, żyło w warunkach przypominających obóz koncentracyjny. Prokurator nazwał matkę zagrożeniem dla społeczności.

„Dzieci regularnie były pozbawiane jedzenia, picia, łóżek do spania i praktycznie wszelkich form rozrywki” – powiedział prokurator Clarke.

Matka przepraszała w sądzie

W sądzie Franke płakała po ogłoszeniu wyroku. Przepraszała swoje dzieci i mówiła: „Byłam tak zdezorientowana, że uważałam, iż ciemność to światło, a dobro to zło”

– Wierzyłam, że świat jest złym miejscem, pełnym policjantów, którzy kontrolują, szpitali, które krzywdzą, agencji rządowych, które manipulują umysłami, przywódców kościelnych, którzy kłamią i pożądają, mężów, którzy odmawiają ochrony, i dzieci, które potrzebują znęcania się – powiedziała.

Obie kobiety zostały aresztowane w sierpniu 2023 roku, po tym jak zaniedbany i niedożywiony 12-letni syn Ruby wszedł przez okno do innego domu. Policja powiedziała, że dziecko uciekło do domu sąsiada i prosiło o jedzenie i picie. Według relacji policjantów, chłopiec miał zadrapania od bycia związanym sznurkiem.

Policja zakończyła karierę Youtuberki

Aresztowania zakończyły długą i kontrowersyjną karierę na YouTube. Franke zgromadziła ponad dwa miliony subskrybentów na swoim kanale „8 Passengers”, który założyła w 2015 roku.

To był czas rozkwitu dla vlogerek dzielących się poradami dotyczącymi wychowania dzieci, a sama Franke powiedziała miejscowemu dziennikarzowi, że nagrywanie z rodziną pomaga jej „żyć teraźniejszością i po prostu cieszyć się z dziećmi”.

Jej filmy pokazywały typową mormońską rodzinę, uczącą się w domu, gotującą, jedzącą i razem rozmawiającą. Fani nabrali podejrzeń w 2020 roku, gdy jeden z jej synów wspomniał, że został zmuszony do spania na worku z fasolą przez siedem miesięcy.

Widzowie jej kanału przeczesywali jej archiwa i zwracali uwagę na inne niepokojące i kontrowersyjne metody używane przez Frankę – takie jak odmawianie jedzenia, grożenie ścięciem głowy pluszowemu zwierzątku i „rezygnację” z Bożego Narodzenia w ramach kary.

USA. Matka znęcała się nad dziećmi

Powstała nawet petycja, którą wystosował jeden z internautów, domagając się śledztwa. Zebrał tysiące podpisów, na miejsce zamieszkania Franke wezwano nawet agencję ochrony dzieci w Utah, choć wtedy nie podjęto żadnych działań prawnych. Franke i jej mąż początkowo bagatelizowali krytykę i twierdzili, że niektóre z sytuacji zostały wyrwane z kontekstu.

Ale kanał zaczął tracić popularność i został usunięty w 2022 roku, w tym samym roku, w którym Franke i jej mąż się rozstali.

Następnie Franke zaczęła pojawiać się w filmikach na YouTube publikowanych przez Hildebrandt – doradcę i coacha życiowego.

Jednak poza kamerą dzieci Franke były poddawane jeszcze surowszemu znęcaniu się. Kobieta wiązała dzieci, biła je i kopała, głodziła i zmuszała je do pracy na zewnątrz w lecie bez kremu do opalania, co skutkowało poważnymi oparzeniami słonecznymi. Hildebrandt stwierdziła, że torturowała dzieci i że zmusiła jedną z córek Franke do „skakania na kaktus”.

Przez swojego prawnika były mąż Franke, Kevin Franke, poprosił przed przesłuchaniem o nałożenie maksymalnej kary na swoją byłą żonę i nazwał jej znęcanie się nad dziećmi „okropnym i nieludzkim”.

Czytaj też:

Popularny łódzki ksiądz modli się o zniesienie celibatu. Zwrócił się do WatykanuCzytaj też:

W ten sposób zginął Aleksiej Nawalny? „Stara metoda KGB”Czytaj też:

Trzyosobowa rodzina zaatakowana nożem w Łomiankach. „Matka z synem z ranami kłutymi”