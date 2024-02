Szef NATO: Ukraina ma prawo atakować cele na terytorium Rosji

Sekretarz generalny NATO udzielił wywiadu Radiu Wolna Europa, w którym zaznaczył, że decyzja o rozmieszczeniu myśliwców F-16 w Ukrainie zależy od wielu czynników, w tym od gotowości personelu i ekspertów wojskowych. Chociaż sojusznicy Ukrainy wyrażają wolę jak najszybszego dostarczenia F-16, Stoltenberg podkreślił konieczność odpowiedniego przeszkolenia pilotów i personelu technicznego.

Jego zdaniem, głos ekspertów powinien mieć kluczowe znaczenie w kwestii tego, kiedy USA i sojusznicy będą gotowi rozpocząć wysyłanie i dostarczanie F-16. Zastrzegł, że im szybciej się to stanie, tym lepiej.

Ukraina od dłuższego czasu zabiega o pozyskanie amerykańskich myśliwców F-16, aby skutecznie przeciwstawić się rosyjskiej agresji. W sierpniu Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na wysłanie samolotów z Danii i Holandii, ale ich dostawa zależy właśnie od szkoleń.

Ukraina zaatakuje na terytorium Rosji? Stoltenberg: Ma prawo

Stoltenberg podkreślił również, że każdy kraj członkowski NATO indywidualnie podejmie decyzję o wsparciu Ukrainy. Biorąc pod uwagę działania Rosji, Ukraina – jego zdaniem – ma pełne prawo do samoobrony, nawet poprzez atakowanie rosyjskich celów wojskowych poza własnym terytorium.

Według doniesień mediów, pierwsze myśliwce F-16 mogą pojawić się na ukraińskim niebie około czerwca 2024 roku. Holandia, która zobowiązała się dostarczyć Ukrainie 18 myśliwców F-16, zwiększyła ostatnio tę liczbę do 24. Także przygotowania do dostawy F-16 od Danii idą zgodnie z planem, co potwierdził w styczniu szef MSZ Ukrainy.

Sekretarz zwrócił też uwagę na znaczenie wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji i potrzebę współpracy sojuszniczej w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie europejskim.

