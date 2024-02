Kolejna afera w Ukrainie. Pomagał mężczyznom unikać mobilizacji

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowała w Czernichowie zakrojony na szeroką skalę proceder unikania mobilizacji oraz nielegalnego wyjazdu mężczyzn w wieku poborowym za granicę. W wyniku operacji zatrzymany został były szef Wojskowej Komisji Medycznej obwodu czernihowskiego, który za łapówki w wysokości pięciu tysięcy dolarów obiecywał wykreślenie z rejestru osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Pomagał mężczyznom uciec z Ukrainy przed wojskiem i nielegalnie opuścić kraj



Do procederu dochodziło za sprawą fałszywych zaświadczeń o „niezdolności” do służby. Mężczyźni wykorzystywali te dokumenty do nielegalnego opuszczenia Ukrainy. Sprawca działał wspólnie z kilkoma urzędnikami regionalnych wojskowych komisji lekarskich i instytucji medycznych. Trwa identyfikowanie wszystkich osób, które były zaangażowane w popełnienie tych przestępstw.

Przeprowadzono 11 przeszukań w miejscach zamieszkania członków Wojskowej Komisji Medycznej obwodu czernihowskiego oraz ich biurach. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udokumentowała przestępstwa podejrzanego i zatrzymała go w jego mieszkaniu po otrzymaniu kolejnej łapówki. Podczas przeszukania znaleziono prawie milion dolarów i ponad 22 tys. euro.

Korupcja w wojskowych komisjach lekarskich w Ukrainie

Znaleziono również dokumenty dotyczące działek i nieruchomości. Śledczy wystąpili już z wnioskiem o zajęcie tych nieruchomości. Podejrzany trafił do aresztu bez możliwości zwolnienia za kaucją. Osobom zaangażowanym w proceder grozi do 10 lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia. W styczniu 2024 r. minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko nawiązując do korupcji w wojskowych komisjach lekarskich poinformował, że resort zmienił swoje podejście do komisji.

