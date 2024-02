Kira Jarmysz poinformowała, że ciało Aleksieja Nawalnego zostało przekazane jego matce. Rzeczniczka prasowa zmarłego opozycjonisty podziękowała wszystkim, którzy domagali się, aby rosyjskie władze przestrzegały prawa i wydały ciało Nawalnego rodzinie. Jak dodała, szczegóły pogrzebu nie są jeszcze znane i niewiadomą pozostaje, czy rosyjscy urzędnicy będą próbowali ingerować w sposób jego przeprowadzenia. Kira Jarmysz zapowiedziała, że będzie na bieżąco przekazywać kolejne informacje.

Matka Nawalnego dostała ultimatum. Dostała trzy godziny

Dzień wcześniej matka Aleksieja Nawalnego poinformowała, że dostała od rosyjskich władz ultimatum. Jak relacjonowała, zagrożono, że albo w ciągu trzech godzin zgodzi się na tajny pochówek syna, albo zostanie pochowany na terenie kolonii. Ludmiła Nawalna odrzuciła „propozycję” rosyjskich władz. – Chcą to przeprowadzić bez możliwości pożegnania. Chcą zabrać mnie na obrzeża cmentarza, pokazać świeżo wykopany grób i powiedzieć: tu leży twój syn. Nie zgadzam się na to. Chcę, abyście i wy, którym Aleksiej jest drogi i dla których jego śmierć była również osobistą tragedią, mieli możliwość pożegnania się z nim – alarmowała Ludmiła Nawalna w jednym z opublikowanych nagrań.

Wydania ciała Aleksieja Nawalnego domagała się również wdowa po opozycjoniście. Julia Nawalna obarczyła Władimira Putina nie tylko odpowiedzialnością za śmierć męża, ale także za przetrzymywanie jego zwłok. – To, co teraz robi Putin, to nienawiść. Nie, to nawet nie jest nienawiść – to jakiś rodzaj satanizmu, pogaństwa – stwierdziła wdowa po Nawalnym. – Co zamierzasz zrobić z jego ciałem? Jak nisko upadniesz, kpiąc z człowieka, którego zabiłeś? – zapytała, zwracając się bezpośrednio do Władimira Putina.

