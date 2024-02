Wojna w Ukrainie. Zełenski zasugerował, że pojawi się na szczycie pokojowym w Szwajcarii

Wołodymyr Zełensky w rozmowie z Kaitlan Collins z CNN podkreślał, że bez 60 miliardów dolarów amerykańskiej pomocy, w wojnie Rosji z Ukrainą mogą zginąć „miliony”. Kwestię tę poruszył, kiedy dziennikarka zapytała go o słowa amerykańskiego senatora J.D. Vance'a. Polityk ten stwierdził, iż wynik wojny nie ulegnie zmianie, nawet jeżeli Ukraina otrzyma pieniądze. Według Zełenskiego oczywiste jest, że Vance nie rozumie, co dzieje się na froncie.

Zełenski: Bez wsparcia USA zginą miliony

– Żeby zrozumieć, trzeba przyjechać na linię frontu i to zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, później pójść do cywili, żeby pojąć, co stanie się z nimi bez tego wsparcia. Wtedy zrozumie, że miliony zostaną zabite. To jest fakt – mówił Zełenski. – Oczywiście, że nie rozumie. Bogu dzięki nie macie wojny na swoim terytorium – dodał prezydent Ukrainy.

Ostrzeżenie ze strony Zełenskiego padło zaledwie kilka godzin po tym, jak przywódca Ukrainy podał liczbę zabitych w wojnie żołnierzy swojego kraju. Stroniący od ujawniania takich danych polityk przekazał, że od początku konfliktu śmierć poniosło 31 tys. ukraińskich wojskowych. Zaznaczył, że zginęły także dziesiątki tysięcy cywili.

Szwajcarski szczyt pokojowy ws. Ukrainy

Polityk zasugerował także, iż może pojawić się na możliwym szczycie pokojowym w Szwajcarii, który planowany jest na wiosnę tego roku. W wydarzeniu tym, jak zaznaczono, może nie wziąć udziału strona rosyjska. Prezydent Zełenski tłumaczył, że Federacja Rosyjska „nie chce zakończenia tej wojny”.

Organizację szczytu, na któy zaproszone zostanie ponad 160 państw, zapowiedział w niedzielę 25 lutego szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Jak mówił, w wydarzeniu wezmą przywódcy różniący się motywacjami i poglądami, ale „szanujący niezależność i respektujący integralność terytorialną” Ukrainy.

Plan zorganizowania szczytu ogłosił w piątek szef szwajcarskiej dyplomacji Ignazio Cassis. Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił on, że będzie to konferencja pokojowa wysokiego szczebla.







