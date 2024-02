Skandaliczna historia nauczycielki. Spała z uczniem, po latach przyznała się do błędu

Eppie Sprung, kiedyś szanowana nauczycielka w St Joseph's College w Dumfries (Szkocja), znalazła się na zakręcie życiowym po ujawnieniu jej romansu z nieletnim uczniem. Dzisiaj, po latach, w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim dramatycznym życiu, próbach podniesienia się po upadku oraz o nowej misji, której postanowiła się podjąć.

Nauczycielka miała romans z 17-letnim uczniem

Zdarzenie, które wywołało lawinę konsekwencji, miało miejsce 12 lat temu. Policja zatrzymała nauczycielkę, gdy była w połowie naga w samochodzie z jednym ze swoich uczniów. Nauczycielka miała 25 lat, jej uczeń 17. Sprawa szybko obiegła media, niszcząc karierę, małżeństwo i reputację Sprung. Skazana za nadużycie zaufania, wpisana do rejestru przestępców seksualnych oraz wykreślona z rejestru nauczycieli, Eppie Sprung stanęła przed trudnym wyborem: załamać się pod ciężarem publicznego potępienia czy też podjąć walkę o odbudowę swojego życia.

W swoim wywiadzie udzielonym dla The Herald on Sunday, Sprung opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeszła po aresztowaniu. – „Czas po moim aresztowaniu był okropny. Nauczanie było moją tożsamością, uwielbiałam to. Kara nigdy się właściwie nie kończy” – przyznała. „Moja rodzina trzymała mnie przy życiu. Wszyscy ludzie mają wartość, i jeśli mogą trzymać się tej wiedzy, mogą trzymać się swojego życia”.

Po latach nauczycielka postanawia walczyć

Mimo pełnej świadomości własnej winy i odpowiedzialności za swoje czyny, Sprung zauważa, że opinia publiczna sprawiła, że trudno było jej ruszyć dalej. Nawet po latach, każdy artykuł czy wzmianka w mediach przypomina o jej przeszłości, utrudniając normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego postanowiła podjąć działania mające na celu walkę z negatywnymi konsekwencjami swoich czynów.

Jednym z przejawów tej walki jest założenie organizacji charytatywnej, Next Chapter Scotland (NCS). Misją NCS jest pomaganie ludziom, którzy podobnie jak Sprung, próbują odbudować swoje życie po popełnieniu przestępstwa. W wywiadzie wyraziła nadzieję, że dzięki działalności organizacji społeczeństwo stanie się bardziej akceptujące dla osób, które popełniły błędy w przeszłości. – „Chcę, żeby moje dzieci widziały, że nie ukrywam swojej przeszłości i wykorzystuję ją dla dobrych celów” – powiedziała.

Jednak walka z konsekwencjami przeszłości nie jest łatwa. Pomimo prób podniesienia się, Sprung nadal doświadcza trudności, zwłaszcza w sferze zawodowej. Przyznała, że odmowa możliwości zatrudnienia jest częstym problemem dla osób z przeszłością kryminalną. – „Z powodu publikacji, pracodawcy często obawiają się, że przynoszę ze sobą ryzyko reputacyjne” – skomentowała.

Jednak mimo przeciwności losu, Eppie Sprung postanowiła się nie poddawać i wykorzystać swoje doświadczenia w pozytywny sposób.

