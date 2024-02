Wołodymyr Zełenski przerwał milczenie ws. strat po ponad roku. Zastanawiająca różnica

Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas rosyjskiej inwazji na pełną skalę zginęło 31 tys. ukraińskich żołnierzy. – Nie 300 tys. czy 150 tys., czy cokolwiek Władimir Putin i jego kłamliwy krąg mówią. Ale każda z tych strat jest dla nas wielką stratą – dodał prezydent Ukrainy. Zełenski nie chciał podać liczby rannych lub zaginionych, bo wówczas Rosja mogłaby wykorzystać te informacje do oceny liczby aktywnych sił Ukrainy.



Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o stratach wśród żołnierzy

Ukraiński przywódca zaznaczył również, że na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję zaginęło dziesiątki tysięcy cywilów. Podkreślił, że prawdziwa liczba nie jest znana. – Nie wiem, ilu z nich zginęło, ilu zostało zabitych, ilu zamordowano, torturowano, ilu deportowano – powiedział Zełenski. Dodał, że oszacowanie dokładnej liczby będzie możliwe dopiero po wyzwoleniu tych terenów. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzuciło dane podawane przez Ukrainę.

Ukraińscy urzędnicy bardzo rzadko podają liczbę ofiar, aby utrzymywać morale na wysokim poziomie. Po raz ostatni zrobił to doradca Zełenskiego Mychajło Podolak, który pod koniec 2022 roku powiedział, że zginęło 13 tys. ukraińskich żołnierzy. Zdaniem niektórych liczba podana przez Zełenskiego może być zaniżona. Amerykańscy urzędnicy w sierpniu 2023 r. określili liczbę zabitych ukraińskich żołnierzy na 70 tys., a liczbę rannych na nawet 120 tys. – podaje Washington Post.

Dane z ONZ ws. cywilów

W zeszłym roku wyciekł również ściśle tajny dokument Pentagonu datowany na 21 lutego 2023 roku, zawierający straty po obu stronach. Oszacowano w nim, że po stronie Ukrainy zginęło od 15 500 do 17 000 żołnierzy, a dodatkowo 106 500 do 110 500 zostało rannych. Z kolei według danych Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. monitorowania praw człowieka na Ukrainie (HRMMU) zginęło co najmniej 10 582 cywilów, a prawie 20 tys. zostało rannych.

