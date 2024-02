Propaganda trafi do kin. Rosjanie będą oglądać przemówienie Putina

Współczesna rosyjska propaganda przywołuje najgorsze skojarzenia z historii ubiegłego wieku. Tego obrazu nie poprawi z pewnością najnowszy pomysł Kremla. Ekipa Władimira Putina wymyśliła, że w kinach pokaże Rosjanom przesłanie prezydenta.

Propaganda wkracza do rosyjskich kin

Jak donosi agencja informacyjna RIA Nowosti, w 17 największych miastach pokazywane będzie nagranie z udziałem głowy państwa. Premierę materiału zaplanowano na 29 lutego, a według sieci kin odpowiedzialnej za wydarzenie, potencjalni widzowie zarezerwowali już połowę miejsc w salach.

Organizator w rozmowie z agencją podkreślał, że „zainteresowanie jest dość duże”. Nie wiadomo nadal, co tak naprawdę zostanie zaprezentowane widzom. Na plakatach zapowiadających seanse z Putinem widnieje jedynie hasło: „cele zostaną osiągnięte”. Możemy też zobaczyć na nich postać prezydenta, wystylizowaną w odpowiedni sposób.

Dwa lata wojny w Ukrainie

W piątek 24 lutego mija rok od momentu napaści Rosji na Ukrainę i rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny w tym kraju. W związku z przedłużającym się konfliktem pojawia się coraz więcej głosów sugerujących, że to Władimir Putin jest tym, który korzysta z obecnej sytuacji. Ukraina boryka się z brakiem zaopatrzenia militarnego, a amerykańska pomoc wojskowa stoi pod znakiem zapytania.

Jednocześnie Rosja pozostaje zdeterminowana do kontynuacji działań wojennych, co – zdaniem niektórych ekspertów – sprawia, że zwycięstwo Ukrainy wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Rajan Menon z amerykańskiego think tanku Defense Priorities pisze na łamach „The New York Times” , że już teraz prowadzona przez Władimira Putina wojna paradoksalnie zakończyła się fiaskiem.

Ze słów eksperta można wyciągnąć wniosek, że choć Władimir Putin może postrzegać Ukrainę jako swoją zdobycz, to rozpoczęta przez niego wojna gwarantuje, że kraj ten nigdy nie będzie należeć do niego. Ukraińcy, mimo trudności i strat, stają się natomiast silniejsi i bardziej niezależni, podtrzymując swoje pragnienie wolności i suwerenności.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Polskie wojsko w Ukrainie? Stanowcza deklaracja TuskaCzytaj też:

Minuta ciszy ku czci Nawalnego. Orbán ani myślał wstać