Zachód debatuje o możliwości wysłania wojsk do Ukrainy. Kijów zadowolony

Państwa zachodnie odrzuciły pomysł wysłania wojsk do Ukrainy. Prezydent Francji Emmanuel Macron jest przekonany, że powinno to być możliwe w przyszłości. „Pokazuje to absolutną świadomość zagrożeń, jakie stwarza dla Europy militarystyczna, agresywna Rosja” – ocenił Mychajło Podolak.

Trwa dyskusja o potencjalnym wysłaniu przez niektóre państwa żołnierzy na terytorium Ukrainy za sprawą umów bilateralnych z tym krajem. Sprawa była poruszona na szczycie w Paryżu z udziałem głów państw i szefów rządów UE i NATO. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że wysłanie zachodnich wojsk lądowych nie jest obecnie możliwe, ale nie powinno być „wykluczone” w przyszłości. Zapewnił, że „pokonanie Rosji jest konieczne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie”. Wiara Emmanuela Macrona, kolejni liderzy państw sceptyczni Kolejne państwa zaczęły zapewniać, że nie będą wysyłać żołnierzy do Ukrainy. Zadeklarował to m.in. premier Słowacji Robert Fico, który jako pierwszy nagłośnił temat. Podobne stanowisko zajęli premierzy Czech i Polski: Peter Fiala i Donald Tusk. W takim samym tonie wypowiedział się kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a także szef NATO Jens Stoltenberg. Jakakolwiek decyzja o wysłaniu wojsk wymagałaby jednomyślnego poparcia ze strony wszystkich krajów członkowskich. Z debaty na temat potencjalnego wysłania wojsk na terytorium Ukrainy zadowolony jest doradca Wołodymyra Zełenskiego. „Pokazuje to, po pierwsze, absolutną świadomość zagrożeń, jakie stwarza dla Europy militarystyczna, agresywna Rosja” – skomentował oświadczenie Macrona Mychajło Podolak, cytowany przez agencję Reutera. NATO wyśle wojska do Ukrainy? Mychajło Podolak komentuje Współpracownik prezydenta Ukrainy dodał, że „otwarcie dyskusji na temat możliwości bezpośredniego wsparcia Ukrainy przez siły zbrojne należy postrzegać jako chęć postawienia właściwych akcentów, wyraźniejszego podkreślenia zagrożeń”. Podolak podsumował, że na tym etapie ważne jest przyspieszenie dostaw sprzętu wojskowego do Ukrainy. Czytaj też:

