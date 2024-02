Jest data pogrzebu Aleksieja Nawalnego

Kira Jarmysz za pośrednictwem mediów społecznościowych podała datę i miejsce ostatniego pożegnania Aleksieja Nawalnego. Pogrzeb rosyjskiego dysydenta odbędzie się 1 marca. Nabożeństwo ma rozpocząć się o godzinie 14.00 w cerkwi w rejonie Marjino w Moskwie. Ceremonia pogrzebowa zostanie przeprowadzona na cmentarzu Borisowskim.

Śmierć Aleksieja Nawalnego

16 lutego światowe media informowały o śmierci największe wroga Kremla i Władimira Putina – Aleksieja Nawalnego. Służba więzienna podawała, że po spacerze opozycjonista miał „źle się poczuć”, a potem „stracić przytomność”. W ubiegłym tygodniu matka dysydenta powiedziała, że przekazano jej ciało syna.

Zanim się to jednak stało, władze Rosji postawiły jej ultimatum. Grożono jej. Nakazano, by w ciągu trzech godzin pochowała syna (miał to być tajny pogrzeb), albo stanie się to na terenie kolonii. Ludmiła Nawalna powiedziała, że władze chciały, by uroczystość przebiegła „bez możliwości pożegnania”.

– Chcą zabrać mnie na obrzeża cmentarza, pokazać świeżo wykopany grób i powiedzieć: tu leży twój syn. Nie zgadzam się na to. Chcę, abyście i wy, którym Aleksiej jest drogi i dla których jego śmierć była również osobistą tragedią, mieli możliwość pożegnania się z nim – zaznaczyła na nagraniu kobieta.

Kreml obawiał się Nawalnego

Aleksiej Nawalny był najbardziej znanym i wpływowym krytykiem prezydenta Rosji Władimira Putina. Był jednym z liderów opozycji, zaangażowanych w masowe protesty przeciwko rządom rosyjskiego przywódcy w latach 2011-2013. Popularność politycznego wroga Putina wzrosła jeszcze w 2015 roku, po zabójstwie Borysa Niemcowa. Kiedy prezydent Rosji mówił o Nawalnym, nigdy nie wymieniał go z imienia i nazwiska.

Krytykowi Kremla zabroniono startować w wyborach prezydenckich w 2018 roku. 20 sierpnia 2020 roku Nawalny źle się poczuł na pokładzie samolotu z Tomska na Syberii do Moskwy i stracił przytomność. Maszyna lądowała w Omsku, gdzie lider rosyjskiej opozycji był hospitalizowany. Późniejsze testy wykazały, że doszło do próby otrucia politycznego wroga Putina środkiem bojowym z grupy Nowiczok, opracowanym w Rosji. Rosyjskie władze zaprzeczyły, że były jakkolwiek zaangażowane w sprawę.

Lider rosyjskiej opozycji po hospitalizacji w Niemczech wrócił do Moskwy, gdzie został zatrzymany po przejściu kontroli paszportowej. Powodem miało być zawieszenie warunków odbywania kary z 2014 roku. Nawalny otrzymał bowiem wyrok 3,5 roku więzienia w zawieszeniu za rzekomą defraudację. Został aresztowany na miesiąc. Doszło do protestów w Rosji i na świecie. W końcu opozycjonista został skazany na 2,5 roku więzienia i umieszczono go w kolonii karnej 100 km od Moskwy.

W marcu 2022 r. rosyjski opozycjonista został skazany przez rosyjski sąd na dziewięć lat więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za defraudację i obrazę sądu. W sierpniu 2022 r. zapadł kolejny wyrok ws. Nawalnego. Tym razem został skazany na 19 lat za szereg zarzutów dotyczących „ekstremizmu”. W styczniu tego roku Nawalny został przeniesiony do Polar Wolf, więzienia o „specjalnym rygorze” w rosyjskim regionie arktycznym.

