Nadnniestrze prosi Rosję o pomoc. Apeluje też do społeczności międzynarodowej

Władze nieuznawanego na arenie międzynarodowej Naddniestrza, autonomicznego regionu we wschodniej Mołdawii, zaapelowali do Moskwy o „ochronę”. Prorosyjscy separatyści w przyjętej w środę rezolucji, podczas specjalnego kongresu deputowanych wszystkich szczebli, zwracają się do obu izb rosyjskiego parlamentu (Rady Federacji i Dumy Państwowej) o wdrożenie środków mających na celu ochronę Naddniestrza w obliczu zwiększonej presji ze strony Mołdawii – podaje agencja TASS.

W dokumencie podkreślono, że na terytorium Naddniestrza na stałe przebywa ponad 220 000 obywateli Rosji. Wzięto również pod uwagę „wyjątkowe pozytywne doświadczenie rosyjskich sił pokojowych nad Dniestrem, a także status gwaranta i mediatora w procesie negocjacji” – czytamy w rezolucji. Chodzi o format „5 + 2” z Mołdawią i Naddniestrzem jako stronami konfliktu, Ukrainą, Rosją i OBWE jako mediatorami oraz Unią Europejską i USA jako obserwatorami.

Naddniestrze zwróciło się do Rosji o „ochronę”. Specjalny kongres przyjął rezolucję

W rezolucji zwrócono się także do społeczności międzynarodowej w celu zapobieżenia pogorszeniu stosunków między dwoma brzegami Dniestru oraz ułatwieniu wznowienia rzeczywistego dialogu. Apel skierowano do sekretarza generalnego ONZ, Wspólnoty Niepodległych Państw, Parlamentu Europejskiego, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz uczestników formatu negocjacyjnego „5 + 2”.

„Naddniestrze będzie wytrwale walczyć o własną tożsamość, prawa i interesy narodu naddniestrzańskiego i nie zrezygnuje ich obrony, pomimo wszelkich form szantażu i presji zewnętrznej” – podkreślono w dokumencie. Kongres zainicjował prezydent Naddniestrza Wadim Krasnosielski. Uczestniczy w nim ponad 600 delegatów reprezentujących parlament, rady miejskie, rejonowe i wiejskie oraz deputowanych, którzy założyli Naddniestrze w 1990 r.

Czytaj też:

Najgorszy scenariusz w Ukrainie. Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Wojna przyspiesza, Putin odzyskał inicjatywęCzytaj też:

Macron zaszachował Putina? Gen. Koziej dla „Wprost”: To pewien sygnał dla Rosji