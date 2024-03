Dorastał w Nigerii, dziś mówi „Wprost”: Nic lepiej nie zwiększa zasięgów niż zdjęcie „białego wyzwoliciela” z afrykańskimi dziećmi

Świat Zachodu traktuje Afrykę protekcjonalnie uważając, że tylko on zna rozwiązanie afrykańskich problemów. Tymczasem to Zachód od momentu podziału Afryki w Berlinie w 1884 roku jest odpowiedzialny za wszystkie konflikty, które rozgorzały przez wszystkie następne lata – mówi „Wprost” Dipo Faloyin autor książki „Afryka to nie państwo”.

Krystyna Romanowska: Najgorszy stereotyp na temat Afryki? Dipo Faloyin: Och, mam ich kilkanaście albo kilkadziesiąt. Nędza, safari. Wychudzone dzieci. Słońce i nic więcej. I opinie: „Biedni ci Afrykańczycy, bo nie umieją o siebie zadbać”. Zebry, żyrafy. Bezradni ludzie, którzy niczym się od siebie nie różnią. Wszyscy myślą tak samo i robią to samo – są właściwie identyczni. Nie działają, nie chcą poprawić swojego losu, czekają na pomoc humanitarną. Na szczęście pojawia się biały wyzwoliciel…. I jak za dotknięciem różdżki sytuacja się poprawia. Bez niego Afrykańczycy by sobie nie poradzili. Jedyną zapłatą za dobro, które wyświadczył biały wyzwoliciel jest zrobienie sobie zdjęcia z afrykańskimi dziećmi i wstawienie go na social media. Nic lepiej nie zwiększa zasięgów.