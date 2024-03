Julia Nawalna nie mogła uczestniczyć w pogrzebie swojego męża. Jej wpis łamie serce

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego odbył się 1 marca. Polityczny wróg Władimira Putina został pochowany na cmentarzu Borysowskim w Moskwie. W uroczystości pogrzebowej w cerkwi Ikony Matki Bożej „Ugaś moje smutki” w dzielnicy Marjino uczestniczyli jedynie matka, krewni i bliscy przyjaciele Nawalnego. W pogrzebie nie mogła wziąć udziału Julia Nawalna razem z dwójką dzieci. Kobieta przebywa obecnie za granicą.

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Jego żona opublikowała pożegnanie

Żona Nawalnego opublikowała wzruszający wpis w mediach społecznościowych. „Liosha (zdrobnienie od Aleksiej – red.), dziękuję za 26 lat absolutnego szczęścia. Tak, nawet za ostatnie trzy lata szczęścia. Za miłość, za to, że zawsze mnie wspierałeś, za to, że rozśmieszałeś mnie nawet w więzieniu, za to, że zawsze o mnie myślałeś” – brzmi początek wpisu Julii Nawalnej.

„Nie wiem, jak żyć bez ciebie, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, abyś tam na górze był szczęśliwy i dumny ze mnie. Nie wiem, czy mi się uda, czy nie, ale spróbuję. Jestem pewna, że pewnego dnia się spotkamy. Mam ci do opowiedzenia tak wiele historii i tak wiele piosenek zapisanych w moim telefonie, głupich, zabawnych i ogólnie, szczerze mówiąc, okropnych piosenek, ale są o nas i tak bardzo chciałam pozwolić ci ich posłuchać” – czytamy w kolejnym fragmencie.

Poruszające nagranie Julii Nawalnej z mężem

„I naprawdę chciałam zobaczyć, jak ich słuchasz, śmiejesz się, a potem mnie przytulasz. Kocham Cię na zawsze. Spoczywaj w pokoju” – zakończyła żona rosyjskiego opozycjonisty. To wpisu dołączono trwające ponad dwie minut nagranie, na którym widać wybrane momenty z udziałem Julii i Aleksieja Nawalnych, zarówno te pozytywne jak i te mniej radosne.

