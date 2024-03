Iris Apfel nie żyje. Amerykańska projektantka miała 102 lata

Apfel osiągnęła szczyt swojej sławy w latach 80. i 90., ale przez ponad pół wieku była znaną twarzą na paryskich pokazach mody. Informację o jej śmierci potwierdzono w sobotę, 2 marca. Wpis pojawił się na jej oficjalnym profilu na Instagramie. Z końcem lutego Apfel życzyła swoim fanom „szczęśliwego dnia przestępnego” dodające, że ma równo 102 i pół roku.

Jak sama siebie nazywała, „geriatryczna gwiazdeczka” zmarła w piątek w swoim domu w Palm Beach na Florydzie. CNN wspomina, że przez duże okulary w czarnych oprawkach Iris Apfel przyglądała się światu z pewnością siebie kobiety, która odrzuciła konwencje i wyznaczyła własny styl.

Kim była Iris Apfel?

Urodzona w 1921 roku w nowojorskiej rodzinie żydowskiej jako Iris Barrel, studiowała historię sztuki i specjalizowała się w projektowaniu wnętrz, szczególnie w tekstyliach. Przez długie lata pracowała jako projektantka, uczestnicząc między innymi w renowacji Białego Domu. Odpowiadała za wygląd rezydencji dziewięciu kolejnych amerykańskich prezydentów: Harry’ego Trumana, Dwighta Eisenhowera, Richarda Nixona, Johna F. Kennedy’ego, Lyndona Bainesa Johnsona, Jamesa Cartera, Ronalda Reagana i Billa Clintona.

Zrobiło się o niej szczególnie głośno w 2015 roku po wystawie „Rara Avis (Rare Bird): The Irreverent Iris Apfel” zorganizowanej w Metropolitan Museum of Art. Trzy lata później powstała lalka Barbie na jej podobieństwo, dzięki czemu ikona mody stała się najstarszą osobą, której wizerunek został w ten sposób wykorzystany.

Iris Apfel – ikona mody i „geriatryczna gwiazdeczka”

W 2015 roku powiedziała „Vanity Fair”, że nadal ma na sobie sukienkę, którą założyła na pierwszej randce ze swoim zmarłym mężem Carlem Apfelem, jakieś 68 lat wcześniej. Określała się mianem łowczyni okazji, która każdą szansę, jaką daje jej życie wykorzystuje w stu procentach. Z radością buszowała po pchlich targach, jak i przebierała w ekskluzywnych sklepach, szukając niezwykłych przedmiotów.

W 2014 roku Apfel została bohaterką filmu dokumentalnego „Iris”, wyreżyserowanego przez Alberta Mayslesa. W wywiadzie dla BBC Newsnight w 2015 roku powiedziała, że uważa, iż moda powinna być zabawą i szansą na wyrażenie kreatywności. Zapytana o zdanie na temat ubioru odpowiedniego do wieku przekonywała, że jeśli można się w nim dobrze czuć, to jest on właściwy.

