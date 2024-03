Iris Apfel nie żyje. Amerykańska projektantka mody miała 102 lata

Apfel osiągnęła szczyt swojej sławy w latach 80. i 90., ale przez ponad pół wieku była znaną twarzą na paryskich pokazach mody. Informację o jej śmierci potwierdzono w sobotę, 2 marca. Wpis pojawił się na jej oficjalnym profilu na Instagramie. Z końcem lutego Apfel życzyła swoim fanom „szczęśliwego dnia przestępnego” dodające, że ma równo 102 i pół roku.

Jak sama siebie nazywała, „geriatryczna gwiazdeczka” zmarła w piątek w swoim domu w Palm Beach na Florydzie. CNN wspomina, że przez duże okulary w czarnych oprawkach Iris Apfel przyglądała się światu z pewnością siebie kobiety, która odrzuciła konwencje i wyznaczyła własny styl.

Urodzona w 1921 roku w nowojorskiej rodzinie żydowskiej jako Iris Barrel, studiowała historię sztuki i specjalizowała się w projektowaniu wnętrz, szczególnie w tekstyliach. Przez długie lata pracowała jako projektantka wnętrz, uczestnicząc między innymi w projektach renowacji Białego Domu. Jednak w wieku 80 lat stała się ikoną stylu, a w wieku 97 lat podjęła się profesjonalnej kariery modelki, stając się symbolem trendów.

W 2014 roku Apfel została bohaterką filmu dokumentalnego „Iris”, wyreżyserowanego przez Alberta Mayslesa. W wywiadzie dla BBC Newsnight w 2015 roku powiedziała, że uważa, iż moda powinna być zabawą i szansą na wyrażenie kreatywności. Zapytana o swoje zdanie na temat ubioru odpowiedniego do wieku odpowiedziała, że jeśli można się w nim dobrze czuć, to jest to właściwe.

