Republikanie dostali zielone światło od Johnsona. Pracują nad alternatywnym planem ws. pomocy dla Ukrainy

Senat (gdzie większość mają Demokraci) poparł ustawę o polityce granicznej i pomocy zagranicznej. Zakładała ona przeznaczenie na pomoc Ukrainie 61 mld dol. (blisko 243 mld zł). Jednakże, gdy trafiła do Izby Reprezentantów (gdzie niewielką przewagę mają Republikanie), została zablokowana.

Spiker niższej izby miał niedawno spotkać się z Republikanami, by rozmawiać o alternatywnym planie pomocy, która uzyskałaby szerokie poparcie. Redakcja CNN powołuje się na kongresmenów, którzy brali udział w negocjacjach.

Johnson wskazuje – najpierw ustawa dot. finansowania rządu

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul miał „przejąć inicjatywę”, by zacząć rozmowy, mające zaowocować opracowaniem innego projektu, który mógłby zostać poddany pod głosowanie jeszcze w marcu lub na początku kwietnia. Jeden z kongresmenów – Mike Lawler – zwrócił uwagę, że nowy projekt zakładałby pomoc dla Izraela, Ukrainy i Tajwanu – i raczej nie spotka się z odrzuceniem. „Obecnie pracujemy nad wersją roboczą” – przekazał McCaul.

Chodzi tu o 66 mld dolarów dla wskazanych państw, choć nie uwzględniono w nich pomocy humanitarnej. Dodatkowo projekt zakładałby nałożenie ograniczeń na imigrantów na granicy z Meksykiem. Szacuje się, że co miesiąc do Stanów Zjednoczonych napływa 300 tys. nowych imigrantów. Republikanie chcą, by nie udzielano im azylu. Nim jednak Johnson podejmie decyzję ws. ustawy (na razie nie zajął żadnego stanowiska), wskazał na tę o finansowaniu rządu, którą jego zdaniem trzeba zająć się najpierw.

Większość Republikanów uważa, że ustawa ws. pomocy zagranicznej trafi do głosowania, choć z pewnością nie spodoba się to najbardziej skrajnym prawicowym politykom, którzy woleliby w ogóle nie przeznaczać pieniędzy na pomoc Ukrainie. Sama ustawa potrzebuje akceptacji ze strony Demokratów, którzy jednak mogą spojrzeć na nią złym okiem, m.in. ze względu na zapisy o ograniczeniach dot. imigrantów z Meksyku.

Pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu

Jak wcześniej informował PAP, Demokraci chcą podjąć działania, by doprowadzić do głosowania ustawy ws. pomocy Ukrainie. Członek ukraińskiej grupy parlamentarnej i kongresmen z ramienia Republikanów Brian Fitzpatrick informował niedawno, że zbiera podpisy pod petycją ws. projektu jego autorstwa i Demokraty Jareda Goldena. Uwzględniono w nim wsparcie dla Ukrainy, Izraela, Tajwanu, a także wprowadzenia zasad polityki imigracyjnej, jakie obowiązywały za czasów 45. prezydenta USA Donalda Trumpa.

Warto przypomnieć, że przegłosowany przez Senat projekt (w lutym) zakładał ponad 60 mld dol. m.in. na sprzęt wojskowy, zakup broni i szkolenia wojskowe, a także wsparcie wywiadowcze.

Czytaj też:

Incydent ze śmigłowcem Black Hawk. Gen. Szymczyk nagrodził pilota? Ma mieć wyższą emeryturęCzytaj też:

Ministra o bonie senioralnym. „To nie prosty transfer pieniądza"