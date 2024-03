Nowe informacje o stanie zdrowia księżnej Kate. Ogłoszono, kiedy może wrócić do obowiązków

W styczniu księżna Kate poddała się operacji jamy brzusznej w jednej z londyńskich klinik. O pomyślnym przebiegu procedury poinformował wówczas Pałac Kensington. Przyszła monarchini spędziła w szpitalu kilkanaście dni, po czym kontynuowała rekonwalescencję w Zamku w Windsorze.

Powrót księżnej Kate do obowiązków

W oficjalnym oświadczeniu przekazano, że księżna Walii prawdopodobnie wróci do pełnienia obowiązków publicznych po Świętach Wielkanocnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii ma pojawić się na czerwcowej paradzie urodzinowej króla Karola III, gdzie weźmie udział w przeglądzie wojskowym.

Trooping the Colour to jedna z najważniejszych uroczystości wojskowych w kraju. „Ponad 1400 paradujących żołnierzy, 200 koni i 400 muzyków spotyka się co roku w czerwcu na wielkim pokazie wojskowej precyzji, umiejętności jazdy konnej i fanfar, aby uczcić oficjalne urodziny Władcy” – opisano ją na oficjalnej stronie brytyjskiej rodziny królewskiej.

Pałac Kensington nie potwierdza

Mimo zapewnień ze strony organizatora wydarzenia, Pałac Kensington wciąż nie potwierdził, że księżna Kate weźmie udział w zaplanowanych na 8 czerwca obchodach. W związku z tym obecność przyszłej monarchini pozostaje pod znakiem zapytania, a media sugerują, że resort obrony mógł pospieszyć się z ogłoszeniem uczestników.

Na stronie zapowiedziano bowiem, że na paradzie pojawi się też król Karol III, co nie zostało do tej pory potwierdzone przez Pałac Buckingham. Monarcha chwilowo zrezygnował z pełnienia obowiązków publicznych po tym, jak zdiagnozowano u niego nowotwór. Obecnie spotyka się z najważniejszymi urzędnikami, jednak jego oficjalny terminarz nie jest uzupełniany z tak dużym wyprzedzeniem.

