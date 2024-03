Policja zatrzymała patostreamera z Krakowa. Sąd podjął zadziwiającą decyzję

O Marku M. zrobiło się głośno m.in. gdy do sieci wyciekł film, na którym znajdować się miała jego partnerka. Kobieta ma posiniaczoną twarz. Na tym samym materiale słychać też głosy awanturującego się w tle mężczyzna, którym ma być Marek M. Groził on, że wyrzuci ją z mieszkania czy spali samochód.

Wszczęto więc postępowanie, mające na celu wyjaśnić, czy doszło do przejawu przemocy domowej, aktów znęcania się, a nawet – jak wymienia „Fakt” – naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Opuścił kraj. Został zatrzymany, ale nie na długo

Podczas rozprawy, która miała miejsce we wrześniu 2023 roku, mężczyzna wstawił się w sądzie w Krakowie. Rozważano kwestię jego ewentualnego aresztowania. Nim jednak doszło do podjęcia decyzji, mężczyzna po prostu przepadł. Jak do tego doszło? Jak podaje redakcja dziennika, miał poprosić o możliwość skorzystania z toalety, a wtedy wykorzystał sytuację – i ślad po nim zaginął.

Za 42-latkiem wydano list gończy. Był na celowniku służb od października. Wkrótce zatrzymano go na terenie Czech – w Nachodzie – co potwierdziła także krakowska policja. Wcześniej miał znajdować się na terenie Niemiec.

Policjanci ujęli go na początku marca. Lecz czeski sąd niedługo później podjął decyzję, by go wypuścić – twierdzi redakcja RMF FM. Decyzja tamtejszego wymiaru sprawiedliwości miała ponadto „zszokować” polskie służby.

Dlaczego podjęto taką decyzję? Polskie służby nie rozumieją

Marek M. miał trafić do Polski – czeski sąd miał wydać go polskiemu – ale tak się nie stało. Mało tego – po wypuszczeniu z aresztu „nie zastosowano wobec niego żadnych środków zabezpieczających” – informuje rozgłośnia. Funkcjonariusze mają być decyzją sądu bardzo zdziwieni – zwracają tu uwagę m.in. na listy gończe, jak również na Europejski Nakaz Aresztowania.

Poza tym wymiar sprawiedliwości decyzję o ewentualnym przekazaniu go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości mógł podjąć nawet w ciągu trzech tygodni (21 dni), ale kroki podjęto o wiele szybciej.

