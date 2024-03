Żona Poczobuta nie ma z nim kontaktu. „Mam nadzieję, że to tylko karcer”

Oksana Poczobut poinformowała w mediach społecznościowych, że od 26 lutego nie ma kontaktu ze swoim mężem. Uznany za więźnia politycznego dziennikarz i działacz mniejszości polskiej odbywa wyrok ośmiu lat kolonii karnej na Białorusi.

Zmartwienia żony Andrzeja Poczobuta

„Wcześniej, gdy nie było listów z więzienia, martwiłam się, że mąż jest w karcerze. Teraz, po tym, jak [wśród więźniów — red.] doszło do zgonów za kratami, zawsze mam nadzieję, że to tylko karcer” – przekazała we wpisie cytowanym przez Onet.

Andrzej Poczobut przebywa w białoruskim więzieniu od końca marca 2021 roku. Wówczas oskarżono go o rzekome „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym”. W lipcu 2022 roku miał wyjść na wolność, jednak przedstawiono mu nowe zarzuty dotyczące „wzywania do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi”. W lutym 2023 roku działacz został skazany na osiem lat kolonii karnej.

Wyrok „wymierzony w polską mniejszość na Białorusi”

Pół roku później jego żona poinformowała, że ukarano go za odmowę wykonywania pracy, w wyniku czego trafił do celi o znacznie gorszych warunkach. Ratownik medyczny początkowo nie wyraził zgody na przeniesienie Poczobuta ze względu na złe wyniki badań i wysokie ciśnienie, ale niezbędne zaświadczenie zostało podpisane przez innego lekarza.

Polskie władze wielokrotnie apelowały do białoruskiego rządu o uwolnienie działacza. „To skandaliczny wyrok, motywowany politycznie i wymierzony w polską mniejszość na Białorusi (...) Polska domaga się zaprzestania antypolskich działań oraz uwolnienia więźniów politycznych” – podkreślono w komunikacie MSZ, opublikowanym w dniu skazania Poczobuta na kolonię karną.„Stoimy za nim i będziemy stać” – zapewnił ówczesny rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina.

Czytaj też:

Białoruś ma plan na wypadek wojny. Alaksandr Łukaszenka podpisał dekretCzytaj też:

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. „Dzisiaj zwrócę się..."