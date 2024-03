Kradzieży luksusowych zegarków towarzyszą brutalne ataki. Londyn ma z tym poważny problem

Brytyjscy funkcjonariusze policji prowadzą intensywne poszukiwania złodziei zegarków. Skala kradzieży tych drogich dodatków rośnie z roku na rok. Fakt, że przestępcy polują na egzemplarze, których ceny rynkowe dochodzą nieraz do setek tysięcy funtów, nie jest jedynym zmartwieniem służb. Nierzadko kradzieże wiążą się z brutalnym atakiem na posiadaczy.

Problem ten stał się priorytetem dla londyńskiej policji. To tam dochodzi do incydentów, w których zagrożone jest ludzkie życie. Dlatego powołano specjalny zespół, którego zadania koncentrują się na tym rodzaju przestępstw. O problemie mówi się lokalnie, jednak także spoza granic Zjednoczonego Królestwa płyną głosy pełne obaw przed przyjazdem do stolicy Anglii.

Przestępcy kradną na potęgę luksusowe zegarki. Straty idą w miliony

Pojawiają się opinie, że zjawisko napędzają media społecznościowe, gdzie luksusowe zegarki wymieniane są jako oznaka bogactwa i władzy. To nie jedyny powód. Złodziei motywuje przede wszystkim chęć zysku – tym większa, że rodzi się ona w społeczeństwa, gdzie występują skrajne nierówności.

„Financial Times”, który opisuje sprawę powołuje się na statystyki policji metropolitalnej. Wynika z nich, że w samym 2019 r. skradziono niemal 10 tys. zegarków. W 2020 r. i 2021 r. liczba ta spadła o niemal połowę, do 5-6 tys. rocznie, jednak od tego czasu stale rośnie. W 2023 r. zginęło ponad 7 tys. zegarków.

Według danych Watch Register, kwota skradzionych w zeszłym roku przedmiotów przekroczyła 44 mln funtów (ponad 222 mln złotych). Raport odnotowuje również „alarmujący” wzrost stosowania przemocy podczas kradzieży.

Fala kradzieży luksusowych zegarków. Policja w Londynie powołała specjalny zespół

Dziennik przywołuje sprawę z ubiegłego roku, kiedy czterech mężczyzn zostało skazanych za śmiertelne pchnięcie nożem menedżera muzycznego, podczas kradzieży jego podrabianego zegarka Patek Philippe Nautilus. Policja ostrzega, że przestępcy wybierają miejsce, w których przebywają zamożne osoby.

Watch Register przechowuje informacje o blisko 100 tys. zegarków, które udostępnia sprzedawcom i policji na całym świecie. Działania te mają ograniczyc liczbę kardzieży. Z szacunków wynika, ze łączna wartość wykrytych zagubionych lub skradzionych zegarków wynosi 1,5 miliarda funtów (7,6 mld złotych).

