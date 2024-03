Wujek księżnej Kate wystąpił w reality show. Opowiedział o jej stanie zdrowia

W połowie stycznia księżna Kate przeszła udaną operację jamy brzusznej. Po kilkunastu dniach opuściła szpital i kontynuowała rekonwalescencję w Zamku w Windsorze. Pałac Kensington zapowiedział, że do służbowych obowiązków wróci nie wcześniej niż po Świętach Wielkanocnych.

Reality show z udziałem wujka księżnej Kate

Rzecznik rodziny królewskiej niechętnie odpowiada na pytania o stan zdrowia przyszłej monarchini. Od wielu dni nie przedstawiono na ten temat żadnych oficjalnych informacji. W międzyczasie Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zapowiedziało jej udział w zaplanowanej na czerwiec paradzie urodzinowej króla Karola III, jednak po interwencji Pałacu Kensignton wzmianka zniknęła ze strony internetowej wydarzenia.

O samopoczuciu księżnej Walii w programie „Celebrity Big Brother” opowiedział jej kontrowersyjny wujek, Gary Goldsmith. Młodszy brat matki Kate przyznał, że rozmawiał na ten temat ze swoją siostrą, która zapewniła, że przyszła monarchini „ma najlepszą opiekę na świecie”. Podkreślił, że nie zamierza zdradzać, co dolega jego siostrzenicy, ale chętnie skomentuje oświadczenie rzecznika rodziny królewskiej, kiedy się pojawi.

Gary Goldsmith o stanie zdrowia księżnej Walii

Goldsmith zapewnił, że żona księcia Williama powróci do obowiązków, jednak na razie skupia się na spędzaniu czasu z bliskimi. – Ma dzieci i podoba mi się to, że stawia rodzinę na pierwszym miejscu – powiedział, cytowany przez „The Mirror”. Wyjaśnił, że nie dziwi go zainteresowanie księżną Walii, ponieważ „Kate to Kate, wykonuje niesamowitą robotę”. Poprosił jednak o uszanowanie jej decyzji o zachowaniu prywatności w trudnym czasie.

– Po prostu uważam, że to zasadniczo złe i gdyby przydarzyło się to komukolwiek innemu, to pomyślałby, żeby dać mu trochę przestrzeni – dodał. Odniósł się też do różnych teorii spiskowych związanych z przerwą w pełnieniu obowiązków. – Myślę, że powinni teraz zostawić ją w spokoju, ponieważ istnieje powód, dla którego [rodzina] o tym nie mówi i daje jej trochę przestrzeni – podsumował.

