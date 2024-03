Trump spotkał się z Orbanem. „Nie ma lepszego przywódcy. On jest fantastyczny”

Informacje o tym, że były prezydent USA Donald Trump zaprosił na spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana, pojawiły się na początku marca. Światowe media przypominały, że Orban jest wieloletnim sojusznikiem Trumpa. Do ostatniego spotkania polityków doszło w 2022 roku w klubie golfowym Trumpa w Bedminster w stanie New Jersey. „Świetnie spędziłem czas z moim przyjacielem” – relacjonował wówczas były prezydent USA.

Tym razem Trump spotkał się z Orbanem w swojej posiadłości Mar-a-Lago w Palm Beach w stanie Floryda. Były prezydent USA nie szczędził pochwał węgierskiemu premierowi. – Nie ma mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny – mówił Trump. – On jest niekontrowersyjną postacią, bo mówi: „będzie tak” i to tyle. Prawda? On jest szefem. To świetny przywódca, bardzo szanowany – dodawał. Orban natomiast mówił w wywiadach o Trumpie jako o „największej nadziei” na pokój w Ukrainie.

Orban nie spotka się z Joe Biedenem

Jak relacjonuje CNN, w spotkaniu uczestniczyli również najbliżsi doradcy obu przywódców. Rozmowy trwały około godziny i – jak czytamy dalej – miały charakter „towarzyski”. Przywódcy mieli jednak omówić „szeroki zakres kwestii wpływających na Węgry i Stany Zjednoczone”. Następnie Trump zabrał Orbana na koncert. „Niech Ameryka znów będzie wspaniała, panie prezydencie!” – napisał po spotkaniu premier Węgier.

CNN podaje również, że Orban ani nie otrzymał zaproszenia do Białego Domu, ani nie zabiegał o spotkanie z Joe Bidenem, mimo że w Stanach Zjednoczonych przebywa od czwartku. Prezydent USA sugerował, że spotkanie Trumpa z Orbanem jest „niepokojące”. – Widzę przyszłość, w której będziemy bronić demokracji, a nie ją osłabiać – oświadczył Biden.

Czytaj też:

Joe Biden czy Donald Trump? Gdyby wybierali Polacy, nie byłoby wątpliwości. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Joe Biden wygłosił orędzie o stanie państwa. „Putin nie zatrzyma się na Ukrainie”