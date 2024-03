Stanowcza reakcja Kijowa na słowa papieża. „Wzywam, aby nie powtarzać błędów”

Wypowiedzi papieża Franciszka dotyczące wojny w Ukrainie nie raz wzbudzały kontrowersje. Tak było i tym razem, gdy stwierdził, że „Wołodymyr Zełenski i jego kraj powinni wykazać się odwagą białej flagi”. – Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, a sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować – oświadczył papież. – To wstydliwa kwestia, ale z drugiej strony, iloma ofiarami to się skończy? Negocjujcie zawczasu, poszukajcie jakiegoś kraju do mediacji. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – zaapelował.

Stanowcza reakcja Kijowa na wypowiedź papieża

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba stanowczo zareagował na takie słowa papieża. "Najsilniejszy jest ten, kto w walce dobra ze złem staje po stronie dobra, zamiast próbować stawiać ich na równi i nazywać to »negocjacjami«. Jednocześnie, jeśli chodzi o białą flagę, znamy strategię Watykanu z pierwszej połowy XX wieku. Wzywam, aby nie powtarzać błędów z przeszłości i wspierać Ukrainę z jej obywatelami w sprawiedliwej walce o życie" – napisał w w niedzielę w serwisie X.

„Nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi” – podkreślił Kułeba. „Dziękujemy Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi za jego nieustanne modlitwy o pokój i nadal mamy nadzieję, że po dwóch latach wyniszczającej wojny w sercu Europy Papież znajdzie okazję do złożenia wizyty apostolskiej na Ukrainie, aby wesprzeć ponad milion ukraińskich katolików, ponad 5 mln grekokatolików, wszystkich chrześcijan, wszystkich Ukraińców” – zasugerował.

Watykan tłumaczy się ze słów Franciszka

Po medialnej burzy głos zabrał rzecznik Watykanu. Matteo Bruni przekazał w oświadczeniu że „papież podchwycił termin »biała flaga« wypowiedziany przez prowadzącego wywiad i użył go, aby wskazać na zaprzestanie działań wojennych i rozejm osiągnięty dzięki odwadze negocjacji”. Matteo Bruni zapewnił, że pragnieniem Franciszka „jest i zawsze pozostaje to, co powtarzane jest od lat, czyli stworzenie warunków dla rozwiązania dyplomatycznego w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

„A może, dla równowagi, zachęcić Putina, aby miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy?” – zapytał z kolei w swoim wpisie Radosław Sikorski. Szef MSZ dodał, że „wówczas pokój nastąpi natychmiast, bez konieczności negocjacji”.

Czytaj też:

Fatalne wieści dla Zełenskiego. Ukraińcy chcą zmiany prezydenta?Czytaj też:

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Jeśli Rosjanie kogoś w tej części Europy się obawiają, to Polaków