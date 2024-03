Kolejna szokująca wypowiedź Franciszka. Terlikowski dla „Wprost”: W tej sprawie papież jest fałszywym prorokiem

Smutne i żenujące jest to, że ani Franciszek, ani Watykan, nie uczą się na błędach. Nie słuchają tego, co komunikuje wprost Rosja, a wciąż żyją w przestrzeni fałszywych wyobrażeń na temat tej wojny i tego kraju. Tego typu postawa nie jest ani profetyczna, ani moralna, a jeśli komuś pomaga – to jedynie Rosji.

To, co po raz kolejny usłyszeliśmy z ust Franciszka, i czego próbuje bronić obecnie Biuro Prasowej Stolicy Apostolskiej jest oburzające. „Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować” – mówił papież. „Myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi i negocjować” – dodał. Tej sugestii, że Ukraina przegrywa i powinna wywiesić białą flagę i zacząć negocjować, nie da się w żaden, ani religijny ani moralny, ani nawet polityczny sposób obronić. Jeśli czegoś ona dowodzi to jedynie tego, że papież i jego otoczenie kompletnie nie rozumieją Rosji i wojny w Ukrainie. Rosja – co oczywiste dla każdego, kto analizuje tę wojnę i kto słucha wypowiedzi Putina na jej temat – nie wytoczyła Ukrainie zwyczajnej wojny, ale wojnę totalną. Jej celem nie są bowiem zdobycze terytorialne (bo ziemi ci u niej dostatek), ale zniszczenie niepodległości Ukrainy, a także – w dalszej perspektywie – odwrócenie zmian geopolitycznych, które dały Europie Środkowej niezależności od imperium rosyjskiego.