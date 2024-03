Rosyjscy partyzanci przekroczyli granicę. W obwodzie kurskim i biełogrodzkim trwają walki

Ukraińska Dywersyjna Grupa Rozpoznawcza poinformowała w mediach społecznościowych, że we wtorek, 12 marca bojownicy Batalionu Syberyjskiego, Legionu „Wolność Rosji” i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego przekroczyli granicę z Rosją i dostali się na teren obwodu kurskiego i biełogrodzkiego.

Partyzanci wkroczyli do Rosji

Działania relacjonowano w serwisie Telegram. „No cóż, w końcu jesteśmy w domu. Zgodnie z obietnicą przynosimy wolność i sprawiedliwość na naszą rosyjską ziemię” – poinformował przed godziną 7:00 Batalion Syberyjski. Wkrótce wiadomość o przekroczeniu granicy przekazał także Legion „Wolność Rosji”. „Czołgi nie boją się błota. Przekroczyły Rubikon” – napisano.

Po godzinie 7:30 podano, że żołnierze apelują do miejscowych o zignorowanie wyborów prezydenckich. „Karty do głosowania i lokale wyborcze w tym przypadku są fikcją. Naprawdę możesz zmienić swoje życie na lepsze tylko z bronią w rękach. Każdy, kto nie akceptuje życia w ubóstwie pod tyranią, musi dokonać właściwego wyboru” – podkreślono we wpisie.

Walki w przygranicznych miejscowościach

Godzinę później miało dojść do zniszczenia transporterów opancerzonych we wsi Tetkino w obwodzie kurskim. „Kontynuujemy prace” – zapewniono. Z informacji przekazanych przez rosyjskiego opozycjonistę Ilję Ponomariowa wynika, że we trwa tam bitwa z użyciem broni palnej. Bojownicy mieli także przejąć kontrolę nad przygraniczną miejscowością Łozowaja Rudka w obwodzie biełogrodzkim.

Partyzanci wyjaśnili, że rosyjskiego reżimu nie da się obalić w sposób pokojowy. „Można go wyeliminować jedynie posiadając broń w ręku. Tej nocy zaczęliśmy spełniać obietnicę. Na terytorium Rosji toczą się zacięte walki” – poinformowali. Zapewnili, że dołożą wszelkich starań, żeby odsunąć Władimira Putina od władzy. „Odbierzemy naszą ziemię reżimowi centymetr po centymetrze” – zapowiedzieli.

