Wciąż głośno o szokującej wypowiedzi papieża. Watykański kardynał wyjaśnia słowa Franciszka

Wciąż głośno jest o słowach papieża, który w związku z wojną w Ukrainie powiedział, że „silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować”. – Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, a sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. To wstydliwa kwestia, ale z drugiej strony iloma ofiarami to się skończy? Negocjujcie zawczasu, poszukajcie jakiegoś kraju do mediacji. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – dodał Franciszek.

Sprawę w rozmowie z włoskim dziennikiem Corriere della Sera omówił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Najbliższy współpracownik papieża jednocześnie odpowiedzialny za dyplomację Stolicy Apostolskiej podkreślił, że „odpowiedzialność za stworzenie warunków do sprawiedliwego i trwałego pokoju nie spoczywa wyłącznie na jednej ze stron”. Zaznaczył jednak, że „pierwszym warunkiem wydaje mi się właśnie położenie kresu agresji”.

Papież Franciszek o „białej fladze”. Kardynał Pietro Parolin o skandalicznych słowach

Parolin zaznaczył, że negocjacje nie są kapitulacją. Tłumaczył, że „Stolica Apostolska wzywa do zawieszenia broni – i to agresorzy powinni najpierw przerwać ogień – a następnie rozpocząć negocjacje”. – Ojciec Święty wyjaśnia, że negocjacje nie są słabością, ale siłą. To nie poddanie się, ale odwaga. Mówi nam, że musimy w większym stopniu brać pod uwagę życie ludzkie, setki tysięcy istnień ludzkich, które poświęcono w tej wojnie w sercu Europy – powiedział kardynał.

Parolin wierzy, że rozwiązanie dyplomatyczne jest możliwe, bo „zależy od ludzkiej woli”. – Ta sama ludzka wolna wola, która spowodowała tę tragedię (wojnę przeciwko Ukrainie – red.), ma również możliwość i obowiązek podjęcia kroków, aby ją zakończyć i utorować drogę do rozwiązania dyplomatycznego – zwrócił uwagę watykański sekretarz stanu. Parolin przyznał, że Stolica Apostolska obawia się eskalacji wojny na kolejne państwa, bo to oznaczałoby nowe cierpienia, żałobę i ofiary.

Czytaj też:

Skandaliczna wypowiedź papieża. Wołodymyr Zełenski nawiązuje do słów FranciszkaCzytaj też:

Kolejna szokująca wypowiedź Franciszka. Terlikowski dla „Wprost”: W tej sprawie papież jest fałszywym prorokiem