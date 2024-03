Rosja ze stratami na Morzu Czarnym. Putin miał zwolnić dowódcę marynarki

O zwolnieniu Nikołaja Jewmienowa brytyjski dziennik „Financial Times” poinformowali dwaj ukraińscy urzędnicy. Z przekazanych przez nich ustaleń wynika, że na stanowisku dowódcy rosyjskiej marynarki wojennej zastąpił go dowódca Floty Północnej Aleksandr Moisiejew.

Dowódca rosyjskiej marynarki wojennej zwolniony

Do zmiany miało dojść po porażkach Rosji na Morzu Czarnym i związanej z nimi „serii upokarzających strat” Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W ostatnim czasie Ukraina zatopiła kilka wrogich okrętów wojennych, zestrzeliła wiele cennych samolotów i poważnie uszkodziła dwie maszyny służące do wykrywania radarów dalekiego zasięgu, które oczekiwały na naprawę w jednym z zakładów w mieście Taganrog.

Rzecznik Władimira Putina odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie. – Są dekrety sklasyfikowane jako tajne i nie mogę ich komentować. Nie było żadnych dekretów otwartych do publikacji w tej sprawie – powiedział dziennikarzom Dmitrij Pieskow, cytowany przez „Financial Times”. Informację potwierdził jednak powiązany z rządem dziennik „Izwiestia”, powołujący się na anonimowe źródła.

Rosja poniosła straty na Morzu Czarnym

Skuteczne działania na Morzu Czarnym umożliwiły Ukrainie odblokowanie portów i wznowienie eksportu zboża na rynek światowy. W związku z porażkami rosyjska marynarka została zmuszona do przesunięcia się na wschód, co ograniczyło także jej zdolność do wyprowadzania ataków rakietowych spoza lądu.

Z doniesień przekazywanych przez powiązanych z rosyjską armią prowojennych blogerów wynika, że w ostatnim czasie mogło dojść także do zwolnienia dowódcy Floty Czarnomorskiej Wiktora Sokołowa. Informacja nie została jednak do tej pory potwierdzona przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

