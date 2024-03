Trójkąt Weimarski powraca. Jaką rolę może odegrać w polityce międzynarodowej?

Premier Donald Tuskzwołał w trybie pilnym spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Berlinie. Będzie to spotkanie na najwyższym szczeblu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Tematem rozmowy będzie sytuacja w Ukrainie i konieczność udzielenia jej większej pomocy, jeśli Stany Zjednoczone ją ograniczą (jak zapowiada kandydat na prezydenta USA Donald Trump).

Co to jest Trójkąt Weimarski?

Trójkąt Weimarski to Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej powołany do życia 28-29 sierpnia 1991 roku w niemieckim Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji: Krzysztofa Skubiszewskiego, Hansa-Dietricha Genschera i Rolanda Dumasa.

Pierwszy szczyt Trójkąta Weimarskiego odbył się 21 września 1993 roku w Gdańsku. Uczestniczyli w nim ministrowie spraw zagranicznych wszystkich trzech państw. Później szczyty odbywały się m.in. w 1998 roku, 1999, 2001 czy 2003 roku. W 2006 roku wzajemne relacje uległy ochłodzeniu, a przez kolejne pięć lat nie zorganizowano żadnego szczytu. Miało to związek z odwołaniem uczestnictwa Lecha Kaczyńskiego w spotkaniu przywódców państw należących do Trójkąta Weimarskiego.

W 2011 roku odbył się bardzo ważny szczyt, który poprzedził polską prezydencję w Unii Europejskiej. Uczestniczyli w nim kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Polski Bronisław Komorowski oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy.

Rola Trójkąta Weimarskiego

Celem Trójkąta Weimarskiego było umożliwienie pojednania polsko-niemieckiego i wzajemne wspieranie się państw członkowskich. Każde z państw zyskiwało jednak dodatkową korzyść: Polska otwierała się na Zachód i miała szansę mocniej ubiegać się o wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej, zjednoczone Niemcy mogły monitorować sytuację w naszym przechodzącym transformację kraju, a Francja uczestniczyć w integracji państw w środkowej części kontynentu.

Czy Trójkąt Weimarski zostanie reaktywowany?

Dziś Trójkąt Weimarski pełni raczej rolę doradczą, a w ostatnich latach jego aktywność wyraźnie zmalała. Polska wierzy, że reaktywacja działalności organizacji może wpłynąć na sytuację międzynarodową. Jak podkreślił premier Donald Tusk, kraje europejskie powinny mówić jednym głosem, a spotkania na szczycie Trójkąta Weimarskiego mogą pomóc wypracować wspólne stanowiska w najważniejszych kwestiach, przede wszystkim wojny w Ukrainie.

„Nie oszukujmy się – w Europie można nadawać ton różnym sprawom, jeśli trzy stolice się dogadają i będą działać razem. To jest Warszawa, Berlin i Paryż. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by zrewitalizować Trójkąt Weimarski, by miał realny, mocny wpływ na wszystkie decyzje europejskie” – powiedział Donald Tusk.

Spotkanie przywódców krajów należących do Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w piątek 15 marca. Jak podkreśla AFP, szczyt może zminimalizować różnice stanowisk w poszczególnych krajach europejskich w sprawie pomocy dla Ukrainy. Przypomnijmy, że prezydent Francji Emanuel Macron powiedział, że nie wyklucza wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę, z czym nie zgadza się kanclerz Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi są także przeciwni przekazaniu Ukrainie pocisków rakietowych manewrujących Taurus.

