Papież Franciszek rozważa rezygnację? Odpowiedź jest jednoznaczna

We wtorek 19 marca, w 11. rocznicę wyboru papieża Franciszka, ukaże się jego biografia pt. „Życie. Moja historia na przestrzeni dziejów”. Obszerne fragmenty zostały opublikowane w czwartek we włoskim dzienniku „Corriere della Sera”.

Czy papież planuje rezygnację? Biografia na tle historii

Biografia została napisana wspólnie z włoskim dziennikarzem Fabio Marchese Ragoną. Papież Franciszek opowiada w niej o kluczowych momentach swojego życia i o tym, jak zbiegły się z historycznymi wydarzeniami (II wojna światowa, argentyńska dyktatura wojskowa i watykańskie intrygi). Przez ich pryzmat przedstawia swoje priorytety głowy Kościoła katolickiego.

W książce Franciszek odnosi się także do kwestii budzącej ostatnio wiele spekulacji, czyli jego problemów zdrowotnych. W młodości Jorge Bergoglio miał usuniętą część płuca, a tej zimy walczył z zapaleniem oskrzeli, grypą i przeziębieniem. Przez ostatnie dwa tygodnie prosił pomocnika o przeczytanie większości jego przemówień. W 2021 roku usunięto mu fragment jelita grubego, a w zeszłym roku był trzykrotnie hospitalizowany, w tym raz w celu usunięcia blizny jelitowej po poprzednich operacjach.

Franciszek zaznaczył, że papiestwo jest pracą na całe życie, ale „jeśli wystąpi poważna przeszkoda fizyczna”, napisał już list z rezygnacją, który jest przechowywany w Sekretariacie Stanu.

„Ale jest to, powtarzam, odległa możliwość, ponieważ naprawdę nie mam żadnego poważnego powodu, który skłoniłby mnie do rezygnacji” – wyraźnie zaznaczył. „Niektórzy ludzie mogli mieć nadzieję, że prędzej czy później, być może po pobycie w szpitalu, wydam tego rodzaju oświadczenie, ale nie ma takiego ryzyka: Bogu niech będą dzięki, cieszę się dobrym zdrowiem i jak już powiedziałem, jest wiele projektów, które, jeśli Bóg pozwoli, doprowadzę do skutku” – wyjaśnił.

W książce papież odpowiada też na krytykę ze strony konserwatystów i rozważa, co ten czynnik oraz problemy ze zdrowiem mogą oznaczać dla przyszłości jego pontyfikatu. Agencja AP odnotowuje, że takie pytania zawsze towarzyszyły papieżom, ale perspektywa rezygnacji stała się rzeczywistością dopiero wraz z historycznym przejściem na emeryturę zmarłego papieża Benedykta XVI w 2013 roku.

