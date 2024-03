Wybory prezydenckie. Rosyjskie media: Papież „pogratulował” Putinowi

Między 15 a 17 marca w Rosji odbyły się „wybory” prezydenckie. Europejscy eksperci zwracali uwagę, że nie spełniły one demokratycznych standardów, bo obywatele tak naprawdę nie mieli wpływu na ostateczny ich wynik. Zwycięzcą głosowania, co było do przewidzenia, został obecny przywódca Rosji Władimir Putin. Zdobył olbrzymią przewagę nad konkurentami – zdobywając aż blisko 88 proc. wszystkich głosów.

Z tej właśnie okazji głowa Kościoła katolickiego postanowiła przekazać „gratulacje” prezydentowi Federacji Rosyjskiej.

Informacje przekazała prokremlowska agencja informacyjna

Sewastjanow, szef Światowego Związku Staroobrzędowców – niebędącego częścią Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, powiedział rosyjskim mediom, że papież Franciszek wyraził uznanie dla prezydenta z powodu faktu, że ten przez kolejne sześć lat będzie rządził Rosją – podaje RIA Novosti – państwowa, prokremlowska agencji informacyjna.

Sewastjanow, który ponoć od dłuższego czasu pozostaje w kontakcie z Franciszkiem, zacytował Jorge Bergoglio: „Papież gratuluje Władimirowi Putinowi wyboru na prezydenta Federacji Rosyjskiej” – czytamy. Amerykański portal The Daily Beast postanowił skontaktować się z papieżem, by potwierdzić te słowa, lecz do tej pory Watykan nie odpowiedział.

Kim jest Sewastjanow? W zbudowaniu relacji z Franciszkiem pomogła mu utalentowana żona

Relacją Sewastjanowa z papieżem Franciszkiem opisywał m.in. portal wPolityce. Za karierę przewodniczącego związku religijnego odpowiadać ma Cyryl I – patriarchy Moskwy. Obaj przywódcy religijni mają dziś ze sobą bliskie relacje. W przeszłości zaś papież Franciszek miał sposobność posłuchać i docenić głos żony Sewastjanowa – Swiatłany Kasjan – która jest jedną z najbardziej utalentowanych śpiewaczek operowych (pochodzi z Gruzji).

W przeszłości Franciszek wielokrotnie spotykał się z nią nieoficjalnie, a ich bliska relacja zaowocowała tym, że gdy urodziła syna, nadała mu imię przybrane przez papieża. W 2021 roku wydała też solowy album pod tytułem „Fratelli tutti” – ten sam nosi jedna z encyklik Franciszka.

Łącznie ośmiu przywódców „pogratulowało” Putinowi

Warto dodać, że papież Franciszek – o ile informacje przekazane przez media rosyjskie są prawdziwe – nie byłby jedynym przywódcą państwa czy religii, który pogratulował Putinowi. Zrobili to także prezydenci: Nikaragui – Daniel Ortega, Wenezueli – Nicolas Maduro, Tadżykistanu – Emomali Rahmom, Uzbekistanu – Szawkat Mirzijojew, Iranu – Ebrahim Raisi, a także białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka i przywódcy: Chin – Xi Jinping i Korei Północnej – Kim Dzong-Un.

