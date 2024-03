Księżna Kate dochodzi do siebie po operacji? To nagranie rozwiewa wątpliwości

Początek roku nie był najlepszy dla księżnej Kate. W połowie stycznia żona księcia Williama przeszła operację jamy brzusznej. Zabieg się udał, jednak był on na tyle poważny, że księżna musiała pozostać w szpitalu przez kilkanaście dni. Szczegóły dotyczące stanu zdrowia Kate Middleton były trzymane w tajemnicy.

Lakoniczne komunikaty służb prasowych księżnej wywołały szereg plotek i spekulacji. Pałac Kensington w jednym z oświadczeń poinformował, że żona starszego syna króla Karola III wróci do pełnienia obowiązków po świętach Wielkanocnych.

Nowe nagranie z księżną Kate. Jak się czuje żona księcia Williama?

Brytyjskie media obiegło nagranie, które zostało zarejestrowane około 15 marca. Autor filmiku zauważył księżną na zakupach w lokalnym sklepie rolniczym w Windsorze – The Windsor Farm Shop, który znajduje się blisko domu pary Adelaide Cottage. W zakupach uczestniczył również książę William. Z relacji dziennikarzy wynika, że Kate wyglądała na szczęśliwą i zrelaksowaną. W komentarzach, które pojawiają się w brytyjskiej prasie nie brak głosów, że to nagranie było niezwykle potrzebne, aby uspokoić opinię publiczną i zapewnić, że księżnej nie dolega nic poważnego.

Księżna Kate opublikowała zdjęcie. Wywołało lawinę spekulacji



Szczególnie, że po niefortunnym zdjęciu opublikowanym z okazji Dnia Matki, spekulacje jeszcze bardziej się nasiliły. „Dziękujemy za miłe życzenia i nieustające wsparcie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy” – brzmiał podpis. Było to jednocześnie pierwsze autoryzowane zdjęcie Kate Middleton od czasu jej pobytu w szpitalu.

Fotografia trafiła do zasobów agencji fotograficznych m.in. Associated Press, AFP, Getty Images i agencji Reutera, które po jakimś czasie wysłały do swoich klientów wiadomość o wycofaniu zdjęcia i prośbie o usunięciu go. AP podkreśliło, że fotografia została zmanipulowana. Wszystko za sprawą niespójności w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte.

Pałac Kensington poinformował, że zdjęcie zostało zrobione w Windsorze na początku tego tygodnia przez księcia Walii. Kate Middleton wyjaśniła sytuację po nieco ponad dobie. „Jak wielu fotografów amatorów, od czasu do czasu eksperymentuję z edycją. Chciałam przeprosić za zamieszanie, jakie wywołało wczorajsze zdjęcie rodzinne. Mam nadzieję, że wszyscy świętujący mieli bardzo szczęśliwy Dzień Matki” – skomentowała.

