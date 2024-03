Pierwsza podróż Putina po wyborach. Wiadomo, dokąd się uda

Bez zaskoczeń zakończyły się „wybory” prezydenckie w Rosji. Zgodnie z przewidywaniami, krajem przez kolejną kadencję będzie rządził Władimir Putin. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej, po przeliczeniu głosów ze wszystkich komisji, podała że Putin uzyskał poparcie przekraczające 87 procent. Biały Dom napisał w oficjalnym oświadczeniu, że „wybory w Rosji nie były ani uczciwe, ani wolne”. Z kolei polskie MSZ podkreśliło, że „głosowanie odbywało się w warunkach skrajnych represji wobec społeczeństwa, uniemożliwiających dokonanie swobodnego, demokratycznego wyboru”. Gratulacje przysłało Putinowi zaledwie ośmiu przywódców, wśród nich prezydenci Nikaragui, Tadżykistanu czy Uzbekistanu, ale też Turcji i Iranu.

Do Putina zadzwonił z gratulacjami również chiński przywódca Xi Jinping, który podkreślił, że w nadchodzącej „nowej erze” Chiny i Rosja będą „wszechstronnymi, strategicznymi” mocarstwami.

To właśnie Chiny będą celem pierwszej podróży zagranicznej Władimira Putina w nowej kadencji. Jak informuje Reuters, przywódca Rosji ma spotkać się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej w połowie maja. Choć Kreml odmówił komentarza w tej sprawie, milczy również chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to informację o wizycie miały potwierdzić cztery niezależne źródła. Wizyta ma się odbyć przed planowaną podróżą Xi Jinpinga do Europy.

Putin zabrał głos po „wyborach”

W „powyborczym” wystąpieniu Władimir Putin przede wszystkim dziękował swoim zwolennikom. Polityk podziękował także żołnierzom, którzy walczą na froncie w Ukrainie. Prezydent nie ukrywał radości z wysokiej frekwencji. Tłumaczył, że jest to efekt ciężkiej sytuacji, w której znalazł się jego kraj. – Jesteśmy zmuszeni dosłownie bronić interesów naszych obywateli, naszych mieszkańców, z bronią w ręku, budować przyszłość dla pełnego, suwerennego i bezpiecznego rozwoju naszej ojczyzny – stwierdził.

