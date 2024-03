Szef Pentagonu złożył obietnicę przed spotkaniem w Ramstein. „USA nie pozwolą Ukrainie upaść”

Sekretarz obrony USA wygłosił przemówienie otwierające spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech. – Przez ponad dwa lata siły Ukrainy walczyły z agresją Putina z uporem i umiejętnościami. Rosja zapłaciła oszałamiającą cenę za imperialne marzenia Putina – zaczął Llyod Austin.

– Co najmniej 315 000 rosyjskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych od czasu inwazji Putina w lutym 2022 roku. Rosja roztrwoniła do 211 miliardów dolarów na wyposażenie, rozmieszczenie, utrzymanie i podtrzymanie swojej imperialnej agresji na Ukrainę. Wybrana przez Putina wojna będzie kosztować Rosję 1,3 biliona dolarów wcześniej przewidywanego wzrostu gospodarczego do 2026 roku – kontynuował szef Pentagonu.

Sekretarz obrony USA: Ukraina się nie podda, nie zrobią tego również Stany Zjednoczone

Austin dodał, że „teraz ukraińskie wojska muszą stawić czoła trudnym warunkom i ciężkim walkom, a ukraińscy cywile są nieustannie ostrzeliwani rosyjskimi rakietami i irańskimi dronami”. – Ale Ukraina się nie podda. Nie zrobią tego również Stany Zjednoczone. Dlatego nasze dzisiejsze przesłanie jest jasne. USA nie pozwolą Ukrainie upaść. Ta koalicja nie pozwoli Ukrainie upaść. Wolny świat nie pozwoli Ukrainie upaść – powtórzył amerykański sekretarz obrony.

Austin przypomniał, że w zeszłym tygodniu USA wsparły Ukrainy kwotą 300 mld dol. Dodał, że Stany Zjednoczone są „zdeterminowane, aby zapewnić Ukrainie zasoby, których potrzebuje, aby oprzeć się agresji Kremla”. Szef Pentagonu zaznaczył, że podobnie nastawienie mają kraje, które zebrały się na spotkaniu.

Llyod Austin w niemieckim Ramstein. „Wszyscy będziemy mniej bezpieczni, jeśli Putin dopnie swego”

– Wszyscy będziemy mniej bezpieczni, jeśli Putin dopnie swego. I wszyscy będziemy mniej bezpieczni w bezprawnym, pełnym przemocy świecie, w którym dyktatorzy mogą siłą zmieniać granice, wymazywać kraje z mapy i odbudowywać swoje dawne imperia – powiedział Austin. Skomentował, że „Ukraina nie ma dnia do stracenia”.

– Panie i panowie, nie oszukujmy się. Putin nie poprzestanie na Ukrainie, ale, jak powiedział prezydent Biden, „Ukraina może powstrzymać Putina, jeśli będziemy stać z Ukrainą i zapewnimy jej broń, której potrzebuje, aby się bronić”. W grę wchodzi przetrwanie Ukrainy. A całe nasze bezpieczeństwo jest na szali. Dlatego nadal będziemy działać razem, aby przeciwstawić się kampanii podboju Putina. I nadal będziemy podtrzymywać wiarę wśród narodu ukraińskiego – zakończył sekretarz obrony USA.

Spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. „Władimir Putin nam się przygląda”

Następnie przedstawiciele mediów zostali wyproszeni, a Austin zabrał głos ponownie po 5,5 godziny, aby wygłosić wystąpienie końcowe. Szef Pentagonu w większości powtórzył tezy, które wygłaszał przed południem. Stwierdził, że trwają prace, aby zapewnić wsparcie dla Ukrainy i pomóc zbudować władzom w Kijowie siły do walki długoterminowej. – Putin nam się przygląda, świat nam się przygląda, patrzy też na nas historia – zakończył Austin.

Czytaj też:

Szef ukraińskiej dyplomacji wdzięczny szefom MSZ państw UE. „Putin dąży do rozszerzenia agresji”Czytaj też:

Pierwsza podróż Putina po wyborach. Wiadomo, dokąd się uda