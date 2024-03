Armenia i Azerbejdżan formalnie od ponad 30 lat pozostają w stanie wojny. W ostatnich miesiącach Baku i Erywań wielokrotnie deklarowały gotowość do negocjacji porozumienia pokojowego i występowały z własnymi inicjatywami. Problemem jest jednak delimitacja (ustalenie) granicy. Komisja do tej pory odbyła siedem spotkań, z czego ostatnie miało miejsce 7 marca – poinformowała agencja TASS.

9 marca Azerbejdżan zażądał natychmiastowego zwrotu czterech wiosek, które były pod kontrolą Armenii od lat 90. Chodzi o Baganis Ayrim, Ashagi Eskipara, Geyrimli i Kyzylgadjili. Baku oczekuje również, że podczas ustalenia przebiegu granicy państwowej zostanie rozwiązana kwestia czterech eksklaw: Werin Woskepar, Sofulu, Barhudarly i Kyarki. Azerbejdżan odrzucił również twierdzenie Armenii, że kontroluje obecnie 31 armeńskich wsi.

Azerbejdżan zażądał natychmiastowego zwrotu wiosek. „Ludzie wiedzą, gdzie zaczyna się granica”

Premier Armenii Nikol Paszynian w poniedziałek 18 marca odwiedził wsie znajdujące się przy granicy z Azerbejdżanem (Kiranc, Woskepar i Tawusz) i spotkał się z tamtejszymi mieszkańcami. Szef armeńskiego rządu powiedział ludziom, że oni najlepiej wiedzą, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy granica. – Możemy dalej zajmować ten teren i kazać Azerbejdżanowi dać nam spokój, ale wtedy spokoju na pewno nie będzie. Wojna wybuchnie jeszcze w tym tygodniu – powiedział Paszynian.

Premier Armenii okazał również makietę mapy kraju. Jeden z mieszkańców cytowany przez Echo Kaukazu narzekał, że jeśli granica została ustalona w ten sposób, wówczas musiałby przekraczać granicę z Azerbejdżanem, która jest pilnowana przez wojsko, aby dostać się na swoje pole.

Inny uczestników zauważył, że część jego domu znalazłaby się po stronie Azerbejdżanu. Paszynian nie udzielał jednoznacznych odpowiedzi podkreślając, że negocjacje trwają i w razie czego jeszcze raz się z nimi spotka.

Premier Armenii ostrzega przed wybuchem wojny. Rzeczniczka MSZ Rosji zabrała głos

Głos w sprawie zabrała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Do czego doprowadzili nowi kuratorzy z Unii Europejskiej, NATO i Waszyngtonu. Uwaga: to oświadczenie nie jest w żaden sposób powiązane z Rosją. Jest to wyłączna kompetencja obecnych władz w Erywaniu i wynik ich konsultacji z ludźmi Zachodu.