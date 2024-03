Co dzieje się z księżną Kate? Zacharowa ma własną teorię

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ przedstawiła własną teorię na to, co może dziać się z księżną Kate. – Wiecie, co będzie dalej? Ogłoszą sukces – przekonywała Maria Zacharowa.

Część śledzących losy brytyjskiej rodziny królewskiej osób stara się od pewnego czasu ustalić, gdzie znajduje się księżna Walii. Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej teorii. Sobowtór Kate przekonuje, że stała się „częścią ogólnoświatowego spisku”. Wszystko za sprawą nagrania, które wywołało lawinę komentarzy, a także zdjęcia, które tylko podgrzało emocje. To, co dzieje się wokół żony Wilhelma nie uszło też uwadze Moskwy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oceniła, że Wielka Brytania wykorzystuje „szerzone przez światowe media teorie spiskowe” dotyczące zniknięcia księżnej Walii z życia publicznego. Dlaczego? Maria Zacharowa przekonuje, że działania te mają na celu „wykazanie się przywództwem w walce z dezinformacją”. Zacharowa o sytuacji z Kate: Przedstawiają to jako kampanię dezinformacyjną Jak pisze agencja RIA Novosti, na posiedzeniu komisji Rady Federacji ds. polityki informacyjnej i interakcji z mediami Zacharowa przekonywała, że pogłoski o sytuacji w rodzinie królewskiej napływają od miesięcy, a brytyjskie tabloidy podają, że „ta księżniczka została prawie zabita, złożona w ofierze, prawie zjedzona przez iluminatów i tak dalej”. – Wiecie, co będzie dalej? Za miesiąc zbiorą wszystko z zagranicznych mediów i przedstawią to jako kampanię dezinformacyjną, która pokaże, że obce kraje mają niski poziom oporu. Będą twierdzić, że to oni są liderami w walce z kampaniami zniesławienia i dezinformacji – oceniła rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji. Zacharowa zasugerowała też, że konferencję, na której Wielka Brytania o tym poinformuje może otworzyć wówczas osobiście Kate Middleton. Pałac Kensington poinformował 17 stycznia, że księżna Walli przeszła planową operację brzucha. Nie ujawniono jej powodów. Aktywność Kate Middleton została zawieszona, a księżna ma wrócić do pełnej sprawności po świętach. 10 marca podziękowała wszystkim za wsparcie. Czytaj też:

