Sankcje Unii Europejskiej po śmierci Aleksieja Nawalnego. 33 osoby i dwa podmioty ukarane

Rada Europejska nałożyła sankcje na 33 osoby i dwa podmioty związane z nagłą śmiercią w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze Aleksieja Nawalnego. Decyzję podjęto w ramach globalnego systemu sankcji Unii Europejskiej za naruszenia praw człowieka.

– Powolne zabójstwo Aleksieja Nawalnego przez reżim Kremla jest wyraźnym przypomnieniem o jego całkowitej pogardzie dla życia ludzkiego. Dzisiejsze sankcje pokazują naszą determinację do pociągnięcia przywódców politycznych i władz Rosji do odpowiedzialności za ciągłe naruszanie praw człowieka w Rosji. Jednocześnie wiemy, że Putin to nie Rosja, a Rosja to nie Putin. Będziemy nadal wspierać rosyjskie społeczeństwo obywatelskie i niezależne głosy – skomentował Josep Borrell.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. UE nakłada sankcje za naruszenia praw człowieka

Na liście sankcyjnej umieszczono kolonie karne, w których rosyjskiego opozycjonistę przetrzymywano od czerwca 2022 r. do jego śmierci – kolonia poprawcza IK-6 i kolonia poprawcza o zaostrzonym rygorze IK-3. W obydwu koloniach na więźniów wywiera się presję fizyczną i psychiczną oraz stosuje się wobec nich pełną izolację, tortury i przemoc.

W obu miejscach Nawalny doświadczył nadużyć, m.in. poprzez powtarzające izolowanie w karcerze oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, co doprowadziło do poważnego pogorszenia jego zdrowia. Sankcje objęły także szefa kolonii IK-3 Wadima Kalinina oraz kilku jego zastępców.

Kto został umieszczony na liście sankcyjnej?

Ukarani zostali też: Andriej Suworow, który w 2023 r. skazał krytyka Kremla na 19 lat pobytu w kolonii o specjalnym rygorze, gdzie panują nieludzkie warunki; Kiriłł Nikiforow, który odrzucił powództwo Nawalnego przeciwko kolonii karnej IK-6 ws. sprzeciwu wobec 12-dniowej kary karceru; oraz Jewgienia Nikołajewa i Natalia Dudar, które wydały szereg wyroków przeciwko przeciwnikom politycznym, w tym Nawalnemu, przyczyniając się przez to do represji politycznych w Rosji.

Na liście sankcyjnej znaleźli się również urzędnicy wysokiego szczebla w systemie penitencjarnym i w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy byli odpowiedzialni za wykonywanie wyroków pozbawienia wolności wobec 47-latka i innych przeciwników politycznych lub nie zapewnili ochrony praw i wolności człowieka oraz praw obywatelskich.

