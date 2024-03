U Kate Middleton zdiagnozowano raka. „Diagnoza była ogromnym szokiem”

Kate Middleton w oficjalnym nagraniu ogłosiła, że zdiagnozowano u niej raka. Księżna Walii jest na wczesnym etapie chemioterapii. Jak wyjaśniła diagnoza została postawiona w styczniu, po tym jak została przyjęta do szpitala w celu przeprowadzenia udanej operacji jamy brzusznej. – Chciałam skorzystać z tej okazji, aby osobiście podziękować za wszystkie wspaniałe wiadomości wsparcia i za zrozumienie, gdy dochodziłam do siebie po operacji – podkreśliła Kate Middleton.

– To było niezwykle trudne kilka miesięcy dla całej naszej rodziny, ale miałam fantastyczny zespół medyczny, który wspaniale się mną opiekował, za co jestem bardzo wdzięczna – kontynuowała żona księcia Williama. Kate Middleton podkreśliła, żekiedy trafiła do szpitala nic nie wskazywało na to, że ma nowotwór, ale dalsze „testy potwierdziły obecność raka”. Podkreśliła, że „zespół medyczny zalecił jej poddanie się chemioterapii zapobiegawczej i obecnie jest na wczesnym etapie leczenia”.

