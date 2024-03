Strzelanina pod Moskwą. Były prezydent Rosji straszy: Śmierć za śmierć

Zamaskowani mężczyźni otworzyli ogień do zgromadzonych w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. Zginęło co najmniej 40 osób, a 100 zostało rannych. W budynku wybuchł również pożar. Ewakuowano 100 osób.

„Rodzinom tych, którzy zginęli w ataku terrorystycznym – składam najszczersze kondolencje, a wszystkim bliskim ofiar – wyrazy głębokiego współczucia. Terroryści rozumieją tylko terror odwetowy. Żadne sądy i śledztwa nie pomogą, jeśli siła nie zostanie odparta siłą, a całkowite egzekucje terrorystów i represje wobec ich rodzin nie zostaną odparte śmiercią. Światowe doświadczenie” – zaczął swój wpis Dmitrij Miedwiediew.

Strzelanina w Crocus City Hall pod Moskwą. Dmitrij Miedwiediew oskarża Ukrainę

„Jeśli okaże się, że są to terroryści reżimu kijowskiego, nie da się inaczej postąpić z nimi i ich ideologicznymi inspiratorami. Należy ich wszystkich odnaleźć i bezlitośnie zniszczyć jako terrorystów. W tym urzędników państwa, które dopuściło się takiego okrucieństwa. Śmierć za śmierć” – podsumował były prezydent Rosji.

Mychajło Podolak zapewnił, że władze w Kijowie „z pewnością nie mają z tym nic wspólnego”. Doradca Wołodymyra Zełenskiego stwierdził, że „ataki terrorystyczne nie rozwiązują żadnych problemów”, a Ukraina nigdy się nie uciekała do takich metod, w przeciwieństwie do Rosji. Zdaniem współpracownika ukraińskiego przywódcy Moskwa wykorzysta tę sytuację do propagandy oraz ataków na ludność cywilną Ukrainy.

Ukraina o strzelaninie w Rosji. „Celowa prowokacja reżimu Władimira Putina”

– To celowa prowokacja służb specjalnych Putina, przed którą ostrzegała społeczność międzynarodowa. Kremlowski tyran rozpoczął od tego swoją karierę i chce ją zakończyć takimi samymi zbrodniami przeciwko własnym obywatelom – skomentował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow w rozmowie z Ukraińską Prawdą.

Przesłanek dotyczących udziału Ukrainy nie widzi też Biały Dom. „Na jakiej podstawie urzędnicy w Waszyngtonie wyciągają jakiekolwiek wnioski w środku tragedii o czyimkolwiek braku zaangażowania? Jeśli USA mają lub miały wiarygodne dane w tej sprawie, powinny je natychmiast przekazać stronie rosyjskiej. A jeśli takich danych nie ma, Biały Dom nie ma prawa nikomu udzielać odpustów” – skomentowała rzecznik rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa.

