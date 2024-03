FSB przekazała nowe informacje o ataku. Wzrosła liczba ofiar

Dyrektor rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Bortnikow poinformował prezydenta Rosji o zatrzymaniu 11 osób, w tym czterech terrorystów, którzy przeprowadzili atak na salę koncertową pod Moskwą – poinformowała kremlowska służba prasowa.

Niezmiennie rośnie oficjalna liczba ofiar. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej podał, że zginęły 93 osoby. Jednak już teraz pojawiła się zapowiedź, że bilans ten będzie aktualizowany. Wiadomo, że część osób zginęła po tym, jak napastnicy otworzyli ogień na terenie kompleksu. Pozostali uczestnicy koncertu zmarli wskutek pożaru, który – jak wynika ze wstępnych ustaleń – został wywołany przez sprawców.

Mieszkańcy oddają krew dla potrzebujących. Z danych rosyjskiego ministerstwa zdrowia wynika, że obecnie w szpitalu w Krasnogorsku przebywa 11 ofiar ataku terrorystycznego. Z tego 6 w stanie ciężkim na oddziale intensywnej terapii, a 5 w stanie umiarkowanym.

Wcześniej w obwodzie briańskim zatrzymano dwóch podejrzanych o atak w sali koncertowej pod Moskwą. Lokalna policja podała, że czterech pozostałych zdołało uciec. FSB nie ujawniła, czy w bilans zatrzymań wliczają się osoby, które podjęły ucieczkę.

Polskie MSZ wydało komunikat w sprawie ataku terrorystycznego w Rosji

W sprawie brutalnego ataku wypowiedziało się polskie MSZ. „Jesteśmy poruszeni wieściami o tragicznych wydarzeniach w podmoskiewskiej sali koncertowej Crocus City Hall. Stanowczo potępiamy atak terrorystyczny i wyrażamy szczere kondolencja rodzinom ofiar” – oświadczył resort dyplomacji.

W piątkowy wieczór pod Moskwą doszło do ataku terrorystycznego. Grupa napastników otworzyła ogień do zgromadzonych i przyczyniła się do wywołania pożaru w obiekcie. Kilka godzin po zdarzeniu Państwo Islamskie (ISIS) przyznało się do ataku terrorystycznego. Okazuje się, że informacje w tej sprawie przekazano Rosjanom za pośrednictwem prywatnych kanałów.

