Atak terrorystyczny w Rosji wygeneruje „pretekst”? Donald Tusk reaguje

Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że Polska zdecydowanie potępia brutalny atak na Crocus City Hall w Rosji. Szef polskiego rządu dodał, że wszyscy opłakują ofiary. „Mamy nadzieję, że ta straszna tragedia nie stanie się dla nikogo pretekstem do eskalacji przemocy i agresji” – napisał premier na portalu X (dawnym Twitterze). Wpis został opublikowany w języku angielskim.

Dzień wcześniej Donald Tusk poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefami Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz koordynatorem służb specjalnych, którzy na bieżąco informują go o okolicznościach zamachu pod Moskwą i możliwych konsekwencjach dla sytuacji w regionie i bezpieczeństwa Polski.

Putin zabrał głos po ataku terrorystycznym w Rosji. Złożył deklarację

Władimir Putin wygłosił oświadczenie w związku z aktem terrorystycznym, do którego doszło pod Moskwą. – Zwracam się do was w związku z krwawym, barbarzyńskim aktem terrorystycznym, którego ofiarami były dziesiątki spokojnych, niewinnych ludzi, naszych rodaków, w tym dzieci, nastolatków, kobiet – rozpoczął.

Władimir Putin podkreślił, że „czterej bezpośredni sprawcy ataku terrorystycznego” zostali namierzeni i zatrzymani. – Próbowali się ukryć i ruszyli w kierunku Ukrainy, gdzie – według wstępnych danych – po tamtej stronie przygotowano dla nich „okno”, by mogli przekroczyć granicę – stwierdził. Władimir Putin zapewnił, że wszystkie osoby odpowiedzialne za zdarzenie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Z najnowszego bilansu, który udostępnił rosyjski Komitet Śledczy wynika, że co najmniej 133 osoby nie żyją, a ponad 100 zostało przetransportowanych do placówek medycznych.

Szef MON po ataku terrorystycznym w Rosji: Polskie służby są w pełnej gotowości

