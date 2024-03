W piątek zamaskowani mężczyźni otworzyli ogień do zgromadzonych w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. Początkowo informowano, że zginęło co najmniej 40 osób, a 100 zostało rannych. W weekend bilans ofiar śmiertelnych wrósł do 137, ponad 180 jest w szpitalach.

Atak na Crocus City Hall. Czterech podejrzanych w sądzie

Podejrzani – Dalerjon Mirzoev, Saidakrami Rachabalizoda, Muhammadsobir Faizov i Shamsiddin Fariduni decyzją sądu trafili do aresztu tymczasowego do 22 maja. Wszyscy to obywatele Tadżykistanu.

Przed rozprawą domniemanym terrorystom postawiono formalne zarzuty z artykułu dotyczącego aktów terrorystycznych. Maksymalna kara za to przestępstwo to dożywocie.

Prokremlowska RIA Novosti donosi, że moskiewski sąd wydał decyzję o skierowaniu do aresztu pierwszych dwóch podejrzanych o przeprowadzenie ataku terrorystycznego na Crocus do aresztu.Później sąd rozpatrzy wniosek o aresztowanie dwóch pozostałych oskarżonych.

Mirzoev, Rachabalizoda i Fariduni przyznali się do winy po przedstawieniu im zarzutów. Czwarty z nich, 19-letni Faizov, został przywieziony do sądu bezpośrednio ze szpitala na wózku inwalidzkim i przez cały czas trwania postępowania siedział z zamkniętymi oczami. Do sądu trafił z oddziału intensywnej terapii. Kanały telegramowe związane ze stróżami prawa twierdziły wcześniej, że został on ranny „podczas pościgu”.

Pozostali trzej podejrzani pojawili się w sądzie mocno posiniaczeni, z opuchniętymi twarzami.

FSB, służba specjalna Rosji, poinformowała o zatrzymaniu czterech podejrzanych o udział w ataku terrorystycznym rano 23 marca. Według jej wersji, próbowali oni uciec, „poruszając się samochodem w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej”. FSB poinformowała, że w sumie w ramach śledztwa zatrzymano 11 osób. Nie jest jasne, kim była pozostała siódemka i co się z nimi stało.

Kanały na Telegtamie bliskie organom ścigania opublikowały dowody na to, że zatrzymani byli torturowani. 23 maja do sieci trafiło nagranie, na którym Saidakrami Rachabalizoda ma odcięty kawałek ucha, następnego dnia – zdjęcie Shamsiddina Fariduniego z przewodami elektrycznymi podłączonymi do genitaliów.

Do odpowiedzialności za piątkowe ataki przyznało się Państwo Islamskie, ale wiele wskazuje na to, że Rosja szuka powiązań z Ukrainą, pomimo stanowczych zaprzeczeń ze strony ukraińskich urzędników, jakoby Kijów miał z tym cokolwiek wspólnego.

