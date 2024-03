Prowadzący TV Republika porównał księżną Kate z katastrofą smoleńską. „Toutes proportions gardées”

O Jacku Sobali stało się głośno za sprawą słów, które padły na antenie Telewizji Republika. Prowadzący program „Dzisiaj” odniósł się do diagnozy, którą księżna Kate podzieliła się z opinią publiczną. – Poinformowano, że księżna Kate walczy z rakiem i przechodzi chemioterapię. Skoro to nie tak, że porwali ją kosmici, to nieprawda, że książę William ma romans, no to o czym teraz będą spekulować angielskie tabloidy? A może napiszą prawdę i napiszą, że wspiera ją cały naród? – pytał Sobala.

Następnie przytoczył francuski zwrot: „toutes proportions gardées”, który oznacza „z zachowaniem wszelkich proporcji”. – Toutes proportions gardées – my, naród, przeżyliśmy coś takiego po smoleńskiej tragedii. Kiedy na krótko okazało się, że są normalne zdjęcia śp. pary prezydenckiej – powiedział Jacek Sobala, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Księżna Kate ma raka. Pałac Kensington wydał oświadczenie

Pod koniec ubiegłego tygodnia księżna Kate przecięła spekulacje, które narastały wokół jej nieobecności w życiu publicznym. Żona księcia Williama poinformowała, że wykryto u niej nowotwór i jest na wczesnym etapie chemioterapii. Podkreśliła także, że chociaż wykonywanie obowiązków publicznych zawsze przynosiło jej poczucie radości, obecnie musi skupić się na własnym zdrowiu. Zaapelowała także do wszystkich osób, które zmagają się z chorobami nowotworowymi, aby nie traciły nadziei.

Księżna Kate i książę William jako budujące odbierają wspierające wiadomości, które otrzymują, co zostało podkreślone w najnowszym komunikacie Pałacu Kensington. „Zarówno książę, jak i księżna są ogromnie poruszeni życzliwymi wiadomościami od ludzi z Wielkiej Brytanii, z całej Wspólnoty Narodów i świata w odpowiedzi na przesłanie Jej Królewskiej Mości” – czytamy. „Są niezwykle poruszeni ciepłem i wsparciem opinii publicznej. Są wdzięczni za zrozumienie ich prośby o zachowanie prywatności w tej chwili” – podano dalej.

