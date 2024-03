Donald Trump ma szczęście. Uniknie utraty nieruchomości

Decyzja dot. zarzutów ws. zawyżania przez Trumpa i jego firmę stanu majątku – w ten sposób były prezydent chciał otrzymać korzystniejsze warunki ubezpieczeń i większe kredyty.

Sąd okręgowy w lutym 2023 roku skazał samozwańczego miliardera i jego firmę – musiał zapłacić karę w wysokości 354,9 miliona dol. Od decyzji tej polityk odwołał się. Do 25 marca miał jednak zapłacić bagatela 454 mln dolarów (ponad 1,8 mld zł) poręczenia majątkowego – w kwocie tej uwzględnione zostały odsetki. Jeśli zrobiłby to, wówczas odstąpiono by od egzekucji majątku, do momentu aż rozpatrzono by apelację.

Trump mógł stracić nawet swój słynny, 202-metrowy wieżowiec

W piątek na swojej platformie Truth Social polityk poinformował, że dysponuje nawet wyższą kwotą 500 mln dolarów – które ma „w gotówce”. Mówiąc o swoim majątku, Trump zapowiedział, że planuje przeznaczyć go na kampanię prezydencką. Jednak w poniedziałek obrońcy Trumpa stwierdzili, że w rzeczywistości 45. prezydent USA nie ma środków w aż takiej ilości.

W sytuacji, gdyby Trump nie wpłacił zasądzonej kwoty, wszczęto by egzekucję. Być może doszłoby wówczas do zajęcia nieruchomości samozwańczego miliardera, np. słynnego, 202-metrowego wieżowca Trump Tower. Jako że polityk nie miał wymaganej kwoty, mógł jeszcze zorganizować sobie poręczenie majątkowe w wysokości ponad 450 mln dolarów, jednak żadna z firm nie chciała dać mu takich pieniędzy, których zabezpieczeniem byłyby nieruchomości. Brokerzy Trumpa zwrócili się do łącznie 30 firm z zapytaniem, czy zgodziłyby się wydać poręczenie, jednak wszystkie odmówiły.

175 mld dol. kaucji. Były prezydent USA ma zaledwie 10 dni

Ostatecznie jednak sąd apelacyjny podjął decyzję, zgodnie z którą Trump ma wpłacić kaucję w wysokości „zaledwie” 175 mln dolarów – podaje CNN. Ma na to wyłącznie 10 dni. Warto dodać, że prawnicy Trumpa wnioskowali o mniejszą kwotę – w wysokości 100 mln dolarów. Jeśli tym razem nie wpłaci pieniędzy, z pewnością przejęte zostaną jego nieruchomości, m.in. (oprócz wspomnianego Trump Tower): rezydencję Seven Springs czy pole golfowe.

W serwisie Social Truth Trump zapewnił, że „zastosuje się do decyzji wydziału apelacyjnego”. „Wpłacimy kaucję – przekażemy papiery wartościowe lub gotówkę” – napisał. Stwierdził, też, że pokazuje ona, „jak absurdalna i oburzająca była ta pierwotna (...) – ws. 450 milionów dolarów”. „Nie zrobiłem nic złego, a Nowy Jork nie powinien więcej znaleźć się w takiej sytuacji” – zaznaczył kandydat Republikanów w niedalekich wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

